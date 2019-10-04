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ديانا كرزون تفاجئ جمهورها بالغناء باللغة الكردية لأول مرة ” خاكي شيرين “

الأردن : 2019Image preview

فاجأت الفنانة وسوبر ستار العرب ديانا كرزون جمهورها الكبير الكردي وفي كافة انحاء العالم بغنائها باللغة الكردية لأول مرة خلال مشوارها الفني لتقدم أغنية ” خاكي شيرين ” وهي من كلمات والحان هلكوت زاهير وتوزيع يلدان ئوركوزال ومكس بهدر سكباس ومامسترينك معمر توكماك ومهندس الصوت كاوه شيخ وتم تسجيل العمل بين اربيل في استديو سندريلا واستوديوهات تركيا Music Recording studio Tuncrecord istanbul

وتسلل العشق إلى جوارح الفنانة ديانا كرزون من والدتها ذات الأصول الكردية لتنصهر روحها وهي العاشقة لوالدتها بجمال طبيعة كردستان ونضرة أزهارها لتترجم عشقها لوالدتها بأغنية ” خاكي شيرين ” عاكسه بذلك هذا العشق لجمهورها في كردستان ، واتسم العمل بالرومانسية وحب الطبيعة لتحلق كنسمة عليلة في سماء كردستان حامله نبضات قلب والدتها التي تهيم عشقا بأصولها الكردية مغردة في لحن الحنين لتلك الينابيع التي تروي ظَمَأ العاشقين .

وتم أطلاق العمل الغنائي ” خاكي شيرين وتعني الأرض الجميلة او الخصبة ” عبر الإذاعات المحلية والعربية والخليجية والعراقية والكردية وعلى كافة المتاجر الالكترونية وعلى القناة الرسمية للفنان ديانا كرزون ” اليوتيوب ” حتى تمكن محبيها من الاستماع لهذا العمل المميز .

وتميزت الفنانة وسوبر ستار العرب بالظهور بهذا العمل بالزي الكردي التقليدي من خلال صورة غلاف الأغنية ” خاكي شيرين ”

يذكر أن سوبر ستار العرب ديانا كرزون قامت بأحياء العديد من الحفلات الغنائية حققت نجاحا كبيرا من خلال الحضور الجماهيري المحب لكافة الألوان الغنائية التي تقدمها ، كما أحيت مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا في العاصمة الأردنية عمان في فندق الرويال وسط حضورا كبير .

للاستماع للأغنية ” خاكي شيرين ” على القناة الرسمية للفنانة ديانا كرزون من خلال الرابط المرفقImage previewImage previewImage previewImage preview

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