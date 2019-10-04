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سلطة الطيران العراقية تصدر تحديثا جديدا على حركة الرحلات ببغداد

اعلنت سلطة الطيران المدنية العراقية ان حركة الرحلات تجري بانسيابية في مطار بغداد الدولي.
وذكر بيان للسلطة أن حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي تجري بانسيابية عالية منذ ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم وبحسب جداول الرحلات الجوية لمختلف شركات الطيران العاملة في المطار.
واضاف أدارة مطار بغداد الدولي تؤكد للجميع سلامة إجراءات الوصول والسفر للمسافرين ضمن التوقيتات الزمنية المحددة دون تاخير من قبل الجهات المعنية، خاصةً ان حظر التجوال لا يشمل حاملي تذاكر السفر .
وسبق ان فرضت كل من بغداد وميسان والنجف وبابل حظرا للتجوال بعد ان وأصيب المئات وقتل 10 آخرين على الأقل، منذ أن استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية، الثلاثاء الماضي، على حشود من المحتجين في بغداد والعديد من المدن في الجنوب؛ ما أثار غضبًا كبيرًا مع استمرار حملة القمع.

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