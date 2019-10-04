شواني: لا يجوز اجراء تعداد سكاني في كركوك حالياً

أكد وزير الاقليم خالد شواني، يوم الخميس، ان اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية سيشرعان الحوار بشأن المناطق المتنازع عليها.

وقال شواني في مؤتمر صحفي انه لا يجوز اجراء التعداد السكاني في كركوك في ظل الواقع الذي تعيشه الآن، مشيرا الى ان “المناطق المستقطعة تواجه مشروعا لتعريبها وتغيير الواقع الديموغرافي في كركوك وتقليص ثقل ومركز الكورد هناك”.

واضاف ان “الحوار سيبدأ بين الاقليم وبغداد لتطبيع الأوضاع العسكرية والامنية والادارية في تلك المناطق”، لافتاً الى ان “حكومة الاقليم بحثت الأمر مع بغداد ومن المقرر تشكيل لجنة لوضع حل نهائي لمصير المناطق المتنازع عليها، وتفعيل لجان المادة 140 من الدستور”.

وتابع شواني ان “الكورد في كركوك يواجهون مسألتين احداها انتخابات مجالس المحافظات حيث يشارك الكورد بقائمة واحدة”، مستدركاً انه “لابد من وضع برنامج للتعامل مع المكونات الأخرى في كركوك، وبرنامج للتعامل مع بغداد بشأن كركوك”.

واضاف ان “المسألة الأخرى اجراء التعداد السكاني العام في كركوك”، مشددا على ان “الاقليم اعلنها بصراحة انه لا يجب اجراء التعداد في كركوك قبل عودة الاوضاع فيها الى طبيعتها، لان وضعها الراهن بعيد عن واقعها الحقيقي، حيث ان هناك سياسة تعريب تنفذ منذ عامين وتم استقدام مواطنين من محافظات عراقية الى المدينة واحتسابها مواطنين من كركوك خلال التعداد”.