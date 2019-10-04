عراقيو المهجر يتظاهرون دعما لبلادهم

استحصل ناشطون من الجالية العراقية في السويد يوم الخميس الموافقات الرسمية للخروج بتظاهرة دعما للاحتجاجات التي تشهدها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات.

ودعا الناشطون العراقيون في بيان ابناء الجالية كافة ومن يساندهم من العرب الى التظاهر معا في مدينة “مالمو” السويدية “للتضامن مع (اهلنا) في العراق من اجل الحصول على مطالبهم العادلة بالعيش الكريم والحياة المستقرة ومن اجل ان نضمن مستقبل افضل لاطفال العراق”.

وحدد الناشطون مكان التظاهرة في ساحة الخضرة ( Möllevångstorget) اذ من المقرر ان تنطلق اليوم الخميس في الساعة الخامسة – السادسة مساء بالتوقيت المحلي للسويد.

من جهتها قالت رئيسة جمعية الحياة للمرأة المستقلة جنان فرج انها استحصلت “موافقة الشرطة السويدية على مظاهرة سلمية مساندة لأهلنا بالعراق الجريح”.

ودعت فرج ابناء الجالية الى جلب العلم العراقي والشموع “لتنير الدرب للأبطال في العراق صور من الاحداث الاخيرة ستكون معنا”.

وقالت مخاطبة الجالية من ابناء بلدها “ساندوا الابطال الذين انتفضوا للقضاء على الفساد”.