على متظاهري العراق: تسلحوا بصبر السودانيين العتيد وطول بالهم المديد!

بقلم مهدي قاسم

مما يؤسف له أن أبناء المناطق الغربية وأجزاء واسعة من

مناطق الشمال ، خارج حدود الإقليم ، لا زالوا يتخذون موقف المتفرج السلبي على التظاهرات الشعبية الواسعة المحتدمة في مناطق بغداد و غيرها من مناطق محافظات جنوبية أخرى ، كأنما هذا الأمر الجلل لا يعنيهم لا من قريب ولا من بعيد !، ليتركوا في هذه المرة أيضا أبناء

” الجنوب ” أن يتحملوا هم وحدهم عبء محاولات التغيير ، وما يرافق ذلك من رصاصات سلطة العملاء و الخونة و اللصوص القاتلة ، إذ إننا لا نجد أي مبررمنطقي مقبول أو مقنع لهذا التردد و التفرج السلبي وعدم الاكتراث من قبل هؤلاء وأولئك الذي يصل أحيانا لحد التخاذل ، حقا

لا نجد أي مصوغ لذلك ، وتحديدا الآن في ذروة هذه التظاهرات و الانتفاضات الحالية و العارمة و ذات مطالب عامة ، تخص جميع شرائح وفئات المجتمع العراقي قاطبة ، سواء من ناحية المطالبة بمعالجة مسألة البطالة المتفاقمة أو مظاهر الفساد المستشرية أم من جهة الخدمات الرديئة

و المتلكئة ، و تحسين مستويات المعيشة المتدهورة بالمرة ، أقول الآن لم نُعد نفهم عدم الاكتراث هذا ، لأننا حاولنا سابقا ، أي أثناء خوض الحرب ضد عصابات داعش ، حاولنا إيجاد تبرير أو عذرا لعدم انخراط هؤلاء وأولئك في تلك المعارك و جبهات القتال الساخنة ضد عصابات

داعش ، فقلنا لا يمكن الانتظار من أناس أن يقوموا بمقاتلة أبناءهم أو أخوانهم أم أقربائهم وجها لوجه !! ..

غير أن كل ذلك كان فيما مضى و انقضى ..

طيب و الآن ؟!! ..

فما هو تبريرهم و عذرهم في عدم المشاركة في هذه

المظاهرات أو مساندتها ــ على الأقل ــ بشكل من الأشكال ، لتتخذ طابعا وطنيا عاما وشاملا ورفضا مطلقا لسياسة اللصوص التخريبية و الكارثية المتاحصنين في المنطقة الخضراء و الذي يواجهون المتظاهرين بالرصاصات الحية..

و مثلما قلنا سابقا و مرارا و تكرارا في مقالاتنا العديدة

، فالآن نود أيضا تكراره من حيث معناه فحواه الواضحين جدا إلا وهو :

ـــ إن قوات القمع الأمنية لا تستطيع مواجهة ملايين من

المحتجين بطوفانها الجاري و الهادر ، من كل شارع و منعطف من مناطق العراق ، في حالة انطلاقها بجموعها المليونية ، فهذا الطوفان البشري الزاحف هو السلاح الأمضى و الأخطر و الأرعب الذي سيكون كفيلا بتمريغ أنوف اللصوص و الخونة والعملاء في مستنقع الخضوع والاستسلام للأمر

الواقع و إجبارهم للاستجابة الطائعة لمطالب الناس المشروعة بالعيش الكريم و الخدمات العصرية ، و بالضبط ، مثلما فعلت ذلك و حققته مئات الآف من الجماهيرية السودانية من حيث مشاركة واسعة و كثيفة و بهمة عالية و شجاعة شامخة و بصبر عتيد وطول بال واسع و مديد ، و يوما

بعد يوم ، شهرا بعد شهر ، سنة بعد أخرى ، حتى النصر الأخير والنهائي و الذي توَّج ليس فقط بسقوط نظام المشعوذ الأخوانجي نقصد البشير الأخرق ، إنما بتشكيل حكومة مدنية برئاسة رجل تكنوقراط حقيقي و مخضرم !..

الروزخون عادل عبد المهدي بدأت شهيته البعثية تنفتك مجددا كحرس قومي سابق