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على وقع الاحتجاجات.. العراق يعلن “تنحية ألف موظف متهم بالاختلاس وهدر المال”

اعلن المجلس الاعلى لمكافحة الفساد في العراق، تنحية الف موظف بدرجات مختلفة.
وذكر بيان للمجلس، انه اطلع في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم الخميس، على تقرير هيئة النزاهة/دائرة التحقيقات بخصوص الموظفين الذي صدرت بحقهم احكام قضائية متعلقة بالنزاهة سواء كان هدر المال العام او تعمد الاضرار بالمال العام او الاختلاس او الاثراء على حساب المال العام وغيرها من جرائم النزاهة.
واضاف ان المجلس وجه بتنحية ألف موظف بمختلف الدرجات الوظيفية، وبمختلف مؤسسات الدولة عن مواقعهم الوظيفية التي يشغلونها وعدم تسليمهم أي مناصب قيادية عليا او وسطى مستقبلا، لما لذلك من اضرار بالدولة ومؤسساتها ويُعمق الأثراء على حساب المال العام ويعزز الكسب غير المشروع.

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