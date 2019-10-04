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قطر تحث مواطنيها على عدم السفر للعراق بسبب الاضطرابات

حثت وزارة الخارجية القطرية المواطنين يوم الجمعة على عدم السفر إلى العراق وناشدت الموجودين هناك بالفعل بضرورة توخي الحذر في ظل حالة التوتر الراهنة.

وقالت الوزارة في بيانها ”إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية تدعو المواطنين القطريين إلى التريث وعدم السفر إلى العراق في الوقت الراهن، وإلى مغادرة المواطنين القطريين للعراق فورا نظرا للتطورات التي يشهدها، كما دعت المواطنين القطريين الزائرين للعراق لاتخاذ الحيطة والابتعاد عن أماكن التجمعات“.

وقُتل ما لا يقل عن 50 شخصا أثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة المستمرة منذ ثلاثة أيام.

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