كوردستان وكندا تبحثان تطورات الأوضاع في العراق

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في مكتبه، الخميس، السفير الكندي لدى العراق باول كيبارد.

وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتم التطرق الى المستجدات في إقليم كوردستان، فضلاً عن تطورات الوضع على الساحة العراقية.

وأبدى السفير الكندي استعداد بلاده لدعم إقليم كوردستان في المجال الاستشاري ولاسيما فيما يتعلق بتجربة كندا وخبرتها في النظام الاتحادي.

كما ثمّن السفير الكندي الدور الفعّال للمرأة في التشكيلة الجديدة لحكومة إقليم كوردستان، وأثنى على جهود الإقليم في احتضان النازحين الذين لاذوا به من شتى مناطق العراق.