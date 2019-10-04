متظاهرون حاولوا دخول منطقة المراجع في النجف وعبد المهدي يفشل بتطويق الازمة بالعشائر

قالت مصادر مطلعة يوم الخميس ان المتظاهرين حاولوا دخول المنطقة القديمة في مدينة النجف التي تضم منازل المراجع الاربعة الشيعية بالعراق بينها آية الله السيستاني غير ان مسلحين حالوا دون ذلك.

وقالت المصادر ان متظاهرين حاولوا وحتى الساعة الثالثة من فجر اليوم الدخول الى المنطقة القديمة بالنجف للقاء المراجع الاربعة فيها غير انهم تعرضوا الى اطلاق نار كثيف منعتهم من الدخول.

وبحسب المصادر نفسها فإن محتجون غاضبون اضرموا النيران في مكتب جماعة “عصائب اهل الحق” بزعامة قيس الخزعلي في مدينة النجف، مشيرين الى ان النيران التهمت المكتب بالكامل.

يشار الى ان المتظاهرين قد احرقوا امس كل من مقر العصائب في مدينة العمار العاصمة المحلية في محافظة ميسان، ومقرين لـ”تيار الحكمة الوطني” في النجف وذي قار، وكذلك مقر حزب الدعوة الاسلامية في المحافظة الاخيرة.

وقالت مصادر اخرى ان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للثوات المسلحة عبد المهدي بذل جهودا لتطويق ازمة الاحتجاجات في العراق وطلب تدخل زعماء قبائل غير ان محاولته باءت بالفشل اذ رفضت تلك الزعامات طلبه.

وأعلنت الحكومة الاتحادية حظر التجول في بغداد اعتبارا من الخامسة من صباح اليوم الخميس حتى إشعار آخر.

وخرج الالاف من الاشخاص في ساحة التحرير وسط بغداد منذ يوم الثلاثاء في تظاهرات احتجاجية مطالبين بتوفير الخدمات، وتحسين الواقع المعيشي، وتوفير الوظائف للعاطلين، والقضاء على ظاهرتي البطالة المتفشية في المجتمع، والفساد المالي والاداري المستشري في دوائر الدولة ومؤسساتها.