متظاهرون في النجف يقتحمون مبنى المحافظة ويضرمون النيران به

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، باقتحام متظاهرين مبنى محافظة النجف، احتجاجاً على تردي الاوضاع الاقتصادية والخدمية وانتشار الفساد المالي والاداري وارتفاع نسب البطالة.

وقال المصدر ان محتجين غاضبين اقتحموا مبنى محافظة النجف، وشبت النيران في طابقين من المبنى المذكور.

يشار الى ان متظاهرين اقتحموا مقر حزب الدعوة الاسلامية في مدينة النجف، يوم الاربعاء، واضرموا النار فيه، ثم انتقلوا الى مقر تيار الحكمة في المدينة وقاموا باحراقه.

وخرج الالاف من الاشخاص في ساحة التحرير وسط بغداد يوم الثلاثاء في تظاهرات احتجاجية مطالبين بتوفير الخدمات، وتحسين الواقع المعيشي، وتوفير الوظائف للعاطلين، والقضاء على ظاهرتي البطالة المتفشية في المجتمع، والفساد المالي والاداري المستشري في دوائر الدولة ومؤسساتها.

وأعلنت الحكومة الاتحادية حظر التجول في بغداد اعتبارا من الخامسة من صباح اليوم الخميس حتى إشعار آخر.

كما شهدت محافظات عدة احتجاجات شعبية غاضبة، منها واسط وكركوك والديوانية وميسان والبصرة وكربلاء.