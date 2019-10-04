مدرب الجزيرة يشيد بالروح القتالية للاعبين بالرغم من التعادل

أبوظبي، 4 أكتوبر 2019: أبدى مدرب الجزيرة الهولندي يورغن ستريبل رضاه عن أداء الفريق خلال مواجهتهم مع شباب الأهلي، وأشار إلى أن لاعبيه يجب أن يكونوا فخورين بما قدموه خلال المباراة، مؤكداً أن النتيجة كانت لابد بأن تكون لصالح الجزيرة بدلاً من تعادله بدون أهداف ضمن منافسات دوري الخليج العربي.

وافتتح فخر أبوظبي المباراة بأداء مفعم بالحيوية مساء يوم الخميس في استاد محمد بن زايد، مع فرصة رائعة للتسجيل بقدم علي مبخوت من ركلة حرة اصطدمت بقائم مرمى ضيفه القادم من دبي.

وبالرغم من بقائه في المركز الرابع في ترتيب الدوري بعد التعادل السلبي، أضاف الهولندي بأنه سعيد بكيفية استجابة لاعبيه بعد خسارته في جولة الأسبوع الماضي. وقال خلال المؤتمر الصحفي لما بعد المباراة: “لقد رأيت فريقي اليوم مستعدًا للقتال من أجل تحقيق الفوز، وقاوم بشدة لتحقيق ذلك. لقد تمكنا من خلق العديد من الفرص خصوصاً بالهجمات المرتدة، وعلى الرغم من عدم فوزنا بالمباراة، إلا أن اللاعبين أظهروا أفضل ما لديهم في محاولة الفوز في هذه المواجهة ويجب أن يفخروا بجهودهم. لقد استحقوا الحصول على النقاط الثلاث، لكننا لم نحقق ذلك وهذا جزء من كرة القدم”.

واعترف ستريبل بأن فريقه يحتاج إلى أن يكون أكثر فعالية في منطقة جزاء الخصم والاستفادة من الفرص إذا ما أرادوا الحصول على أكبر عدد من النقاط. وأضاف: ” نجحنا بصناعة العديد من الفرص، ولكن للأسف لم تكلل بكرة في الشباك خصوصاً كرة مبخوت القوية التي أخطئت المرمى ببضع سنتيمترات وارتطمت بالقائم. ومع ذلك، نحن نعلم بأنه يجب علينا التركيز أكثر في الهجوم والاستفادة من اللمسة النهائية للكرة في منطقة الخصم. وهذا ما سنعمل عليه خلال التدريب وسنبذل قصارى جهدنا لقلبه لصالحنا. ”

شهدت المباراة أيضاً إصابة المهاجم البرازيلي كينو في الشوط الأول. وأعرب ستريبل عن خيبة أمله بفقدان جهود المهاجم النجم والذي سيخضع للمزيد من الفحوصات يوم الجمعة لتحديد مدى قوة الإصابة. وأضاف يورغن: “سيتكشف لنا مدى خطورة الإصابة خلال الأيام القادمة للانتهاء من الفحوصات الطبية. لقد شكل كينو خطراً كبيراً خلال المباراة ضد شباب الأهلي. ولا شك بأنه لو استمر في اللعب، لكان قد تسبب في المزيد من المشاكل للخصم وأنا آمل أن يتعافى قريبًا “.