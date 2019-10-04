مذكرة احتجاج ..تتضامن مع المتظاهرين

مذكرة احتجاج

تنسيقيات التيار الديمقراطي في السويد تتضامن مع المتظاهرين

السلميين

السيد رئيس جمهورية العراق الدكتور برهم صالح

السيد رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق السيد عادل عبدالمهدي

السيد رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي

مذكرة احتجاج

منذ يوم الثلاثاء ( 1/10/ 2019) تفجر الغضب الشعبي ، معبرا عن احتجاجات جماهيرية غاضبة، مطالبة بحقوقها الدستورية في توفير فرص العمل والخدمات، وتحسين الواقع المعيشي ، ومعالجة البطالة، ومكافحة الفساد المالي والإداري المتفشي في مؤسسات الدولة ودوائرها.

ان الإحتجاجات الجماهيرية ماهي الا جرس انذار للقوى السياسية المتنفذة والحكومة والبرلمان، بأن نهجهم المحاصصي أوصل البلد الى طريق مسدود، وفاقم من أزمات البلد، وجرس اعلان للقيام بإصلاحات جذرية على مختلف الصعد السياسية والإقتصادية والإجتماعية .

نحن تنسيقيات التيار الديمقراطي في السويد نعلن عن تضامننا مع أبناء شعبنا المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعة ونستنكر وندين استخدام العنف، في التعامل مع المتظاهرين، كما نطالب الجهات المسؤولة بإجراء تحقيق عادل ومحاسبة من اعطى أوامر استخدام الرصاص الحي وتقديمه للقضاء. كما ندين بشدة استخدام القوات الأمنية للرصاص المطاطي والماء الساخن ، والعبارات السيئة والمهينة.

كما نناشد المتظاهرين بالحفاظ على سلمية التظاهرات، والحفاظ على الممتلكات العامة والشخصية، ونطالب بإطلاق سراح المعتقلين ، واعتبار من سقط من المتظاهرين شهيدا.

نعم للتظاهر السلمي

نعم للمطالب المشروعة

نعم للدولة المدنية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية

لا لنظام المحاصصة الطائفية المقيتة

لا للفساد المستشري في البلد

العراق يستحق الأفضل

تنسيقية التيار الديمقراطي في ستوكهولم

تنسيقية التيار الديمقراطي في جنوب السويد

تنسيقية التيار الديمقراطي يتبوري

تنسيقية التيار الديمقراطي في لينشوبنك

3 تشرين الأول / أكتوبر 2019