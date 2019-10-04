مسرور بارزاني لوفد أميركي: التصعيد بالمنطقة ليس من مصلحة أحد

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في مكتبه، الخميس، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي السيناتور تامي بولدوين والوفد المرافق لها بحضور القنصل الأمريكي في اربيل ستيفن فيغن.

وجرى في الاجتماع، بحث سير المحادثات الجارية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وقال رئيس الحكومة بهذا الصدد إن “الحوارات متواصلة، وثمة تفهم جيد من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للمحاور التي هي في طور التباحث والتفاوض”.

كما تطرق الاجتماع إلى آخر المستجدات العراقية والإقليمية، وأكد رئيس حكومة إقليم كوردستان أن تصعيد الأوضاع في العراق والمنطقة ليس من مصلحة أحد.

والى جانب مناقشة أوضاع النازحين في الإقليم، تناول رئيس الحكومة في اجتماعه مع الوفد الأمريكي تهديدات تنظيم داعش في بعض مناطق العراق، وجدد تحذيره من أن التنظيم لا يزال يشكل تهديداً قوياً وجدياً مما يحتم تضافر الجهود لردعه.