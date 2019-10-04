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مظاهرات العراق: السيستاني يحذر السياسيين وكتلة الصدر تعلن تجميد عضوية أعضائها في البرلمان

حذر المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، الجمعة، من تداعيات استخدام العنف ضد المتظاهرين في الاحتجاجات التي اندلعت في العراق منذ أيام.

وجاء في خطاب ألقاه أحمد الصافي، ممثل المرجعية خلال خطبة الجمعة في كربلاء جنوبي العراق: “نأمل أن يغلب العقل والمنطق ومصلحة البلد عند من هم في مواقع المسؤولية وبيدهم القرار”.

ودعا الحكومة العراقية والمسؤولين “لتدارك الأمور قبل فوات الأوان”.

وتباينت ردود الفعل على بيان السيستاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ففي الوقت الذي أشاد به كثيرون قائلين إنه جاء متوائما مع مطالب المتظاهرين، أطلق آخرون وسما بعنوان “#المرجعية_لاتمثلني”.

ووصف نشطاء البيان بـ “الإنشائي” الذي لا يلبي طموحات المتظاهرين.

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