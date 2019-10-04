مظاهرات برفحاء كنت شاهدا عليها قتل بها جبار يتيم،

نعيم الهاشمي الخفاجي

في عام ١٩٩٣ كان معسكر رفحاء تسرح وتمرح به مخابرات صدام الجرذ الهالك، والمشكلة عندهم قابلية يصبحون مقربين لأئمة الصلاة وهذا هو دين عناصر المخابرات يفكرون بعقليات شيطانية، كان هناك من يذهب للعراق من داخل مخيم رفحاء بالسير على الاقدام، البعض جلب عوائلهم بطريقة التهريب لكن هذا العدد لايتجاوز عدة عوائل لربما ثلاثة أو أربع عوائل لنكون دقيقين بنقل الاحداث، في شهر آذار عام ١٩٩٣ وصلت اخبار أن عائلة شخص اسمه ابو فلان وصلت وان السعوديين معتقليهم وراح يسلموهم للمخابرات صدام، صاحب العائلة طلب من الناس التظاهر والمفارقة طلعت العائلة لشخص آخر ايضا يكنى بنفس الكنية، خرج الناس، جبار يتيم شاب من الديوانية ماله شغل بالتيارات المتدينة، ذهب ليشارك بالتظاهر ماخذ سيف معه، دار كلام مع الحرس، الحرس تكفيري وهابي رمى جبار يتيم بطلقة فتم قتله، الذي حدث طلعت مجاميع لازم نشيع جبار، انا خرجت معهم بالتشيع، ومعنا مجموعة من حملة السيوف دخلوا في تشيع الجنازة بالقوة، وصلنا بالقرب من باب المخيم صدفة جاء ثلاثة أشخاص وبدأوا يحرقون كرفانات، انا قلت لهم اخوان لحد يحرق، النتيجة حرقوا كرفانات المستوصف، وصدرت أوامر بالرمي المباشر جماعتنا ببساطتهم ذهبوا يصلون جماعة أمام باب المخيم تم رميهم سقط عشرة أشخاص قتلى واقتحمت المخيم كتيبة دبابات ومدرعات وتم قتل أكثر من ثلاثين عراقي مسكين وجرح العشرات، كان ممكن تجنب ماحدث لو لم يقوم البعض في حرق كرفان اصلا كان مستوصف صحي وجامعة فتحها مكتب الأمم المتحدة وللاسف احترقت وانتهت، أسلوب الحرق ليس جديد على ثقافتنا رفيقنا لينين يقول لاحركة ثورية بدون نظرية ثورية، الناس خرجت اليوم بمظاهرات بسبب الفقر والظلم ……..الخ لكن هل الشياطين من المخابرات الإقليمية والدولية يتركون هؤلاء الفقراء بالتظاهر السلمي ام يدسون أنوفهم من شراذم واراذل البعثيين لخلق اعمال عنف وقتل وخاصة ارض الوسط والجنوب الشيعي رخوة وخصبة في الانسياق خلف كل من هب ودب بدون وجود مطالب واضحة ووجود قيادات معروفة ومحترمة، انا شخصيا اكثر الناس تألما على هذا الشعب المسكين الذي ذبح في اسم وحدة العراق البائسة ذبح في شعارات وحدة الوطن وبغض الطائفية والعنصرية، جماهير تتظاهر بسبب سذاجة قادة احزابنا والعجيب في وقت خروج للمظاهرات قنواتهم الحزبية تذيع بيانات قادة هذه الأحزاب الفاشلين بضرورة دعم المتظاهرين وتلبية حقوقهم؟ للظاهر الكرسي يعمي ويصم الاذان ويعزل الساسة عن عامة الناس ويجعلهم يعيشون بعالم وردي يعيش في اوهام، الذي يؤلمني حديث الفاشلين للقنوات الفضائية الذين يتم استضافتهم بتلك القنوات طيلة ١٦ عام وهم يدلسون ويكذبون من خلال تحليلاتهم الفاشوشية الكاذبة، بل الكارثة في احتفالات بني سعود بيومهم الوطني ملئت السفارة السعودية بقادة مديري صنوف بالقوات المسلحة العراقية مقابل حفنة من الريالات والبعض لاسباب مذهبية وقومية ……الخ تصوروا مراسل قناة العربية السعودية ينقل صور المظاهرات ويضيف لها مايريد اضافته بدون اي رقيب ومحاسبة، انا كاتب وصحفي وبالدنمارك لا استطيع ان اتجرأ في الاسائة للدولة والمجتمع الذي اقيم فيه فكيف هذا القرد الزنيم يطلق اخبار كاذبة ليؤجج الوضع الداخلي العراقي

اين الحكومة ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات هل يعقل مراسل العربية يتحدث ليمثل اجندة بلاده بل وصلت الحالة يستهين في رئيس الحكومة العراقية بالقول ان الجنرال سليماني الزاني بنساء العربان اجبره بفرض حضر التجول،ههههههههه عفيه سليماني وصلت الحالة السعودية تدفع مبالغ لتمويل عملية لاغتياله، وهذا ليس جديد سبق الى السعودية مولت عملية اغتيال السيد محمد حسين فضل الله وخلفت اكثر من 300شهيد، ومستشار الامن القومي الامريكي كرايسكي ذكرها في مذكراته، هل تستطيع قناة العربية نقل المظاهرات ضد السيسي بنفس طريقة نقلها لمظاهرات العراق، ابتلانا الله بساسة يمثلون المكون الشيعي وصلت بهم الخناثة لمستوى منحط لما تبلغة انحطاط ساسة الامم الاخرى.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.