مقرب من الصدر يحذر من “خطر محدق”

حذر مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، من “خطر محدق” في العراق.

وقال صالح محمد العراقي، في منشور له بموقع فيسبوك، ان “التكتيم الاعلامي وقطع الانترنت في العراق.. ينذر بخطر محدق.. سلاماً ايها الثوار”.

وخرج الالاف من الاشخاص في ساحة التحرير وسط بغداد يوم الثلاثاء في تظاهرات احتجاجية مطالبين بتوفير الخدمات، وتحسين الواقع المعيشي، وتوفير الوظائف للعاطلين، والقضاء على ظاهرتي البطالة المتفشية في المجتمع، والفساد المالي والاداري المستشري في دوائر الدولة ومؤسساتها.

وأعلنت الحكومة الاتحادية حظر التجول في بغداد اعتبارا من الخامسة من صباح اليوم الخميس حتى إشعار آخر.

كما شهدت محافظات عدة احتجاجات شعبية غاضبة، منها واسط وكركوك والديوانية وميسان والبصرة وكربلاء وذي قار.