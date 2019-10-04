نائب يكشف عن “خطة إيران وأحزابها العراقية” لانتخابات 2020

كشف النائب المثير للجدل فائق الشيخ علي، الخميس، عما اسماها”خطة إيران وأحزابها العراقية” لانتخابات 2020.

وقال الشيخ علي في تغريدة له بموقع تويتر، ان “خطة إيران وأحزابها العراقية.. وتذكَّروني بانتخابات مجالس المحافظات 2020م:

1- إجهاض التظاهرات بالقوة.

2- كسب الشباب للأحزاب الحاكمة وتسليحهم واستخدامهم في الانتخابات.

3- ترويج شعار مقاطعون بين الممتنعين من الخروج للانتخابات!

4- تعزيز مبدأ (ها مو أگلك الانتخابات كلاوات)!”.

وخرج الالاف من الاشخاص في ساحة التحرير وسط بغداد يوم الثلاثاء في تظاهرات احتجاجية مطالبين بتوفير الخدمات، وتحسين الواقع المعيشي، وتوفير الوظائف للعاطلين، والقضاء على ظاهرتي البطالة المتفشية في المجتمع، والفساد المالي والاداري المستشري في دوائر الدولة ومؤسساتها.

وأعلنت الحكومة الاتحادية حظر التجول في بغداد اعتبارا من الخامسة من صباح اليوم الخميس حتى إشعار آخر.