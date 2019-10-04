نيجيرفان بارزاني يبحث مع وفد أمريكي دور البيشمركة بحماية المتنازع عليها

أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الخميس، على حل المشاكل عن طريق الحوار وعلى أساس الدستور، وعلى التعاون والتنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي لحماية أمن المناطق المتنازع عليها.

فقد بحث بارزاني، اليوم الخميس، في أربيل مع تامي بالدوين السيناتور الأمريكي ووفد مرافق لها، الأوضاع الحالية للعراق، وعلاقات أربيل – بغداد والحوار لحل المشاكل، ومسألة النفط والموازنة العامة، وعلاقات إقليم كوردستان والعراق مع أمريكا، وأوضاع النازحين العراقيين وسبل إعادتهم إلى مناطقهم، ومخاطر عودة داعش للظهور.

وعبر بارزاني عن شكر وامتنان إقليم كوردستان لأمريكا التي ساعدت ودعمت إقليم كوردستان والعراق في الحرب ضد داعش.

من جهته، عبر الوفد الأمريكي عن الامتنان لتضحيات البيشمركة في الحرب على الإرهاب، وأعرب عن استمرار الدعم الأمريكي لإقليم كوردستان والعراق.