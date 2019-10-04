وفاة المؤرخ والمفكر الكوردي عز الدين مصطفى رسول في السليمانية

توفي المؤرخ والمفكر الكوردي عز الدين مصطفى رسول صباح اليوم الخميس عن عمر ناهز 85 عاما وذلك في مسقط رأسه مدينة السليمانية بإقليم كوردستان.

والدكتور عز الدين مصطفى رسول من مواليد عام 1934 في مدينة السليمانية درس فضلاً عن الدروس المدرسية مقدمات العلوم العربية والدينية لدى والده، و أكمل الدراسة المتوسطة والثانوية بتفوق.

التحق بدار المعلمين العالية (كلية التربية) وأدت مشاركته في انتفاضة عام 1952 الى فصله وسجنه، و في عام 1956 سافر الى سورية والتحق بكلية الآداب في جامعة دمشق، ولدى اندلاع ثورة 14 تموز 1958 عاد الى بغداد وأكمل الدراسة في كلية الآداب في جامعة بغداد.

وفي عام 1960 سافر إلى الاتحاد السوفييتي للدراسة العالية ونال شهادة كانديدا من معهد استشراق جامعة باكو سنة 1963، وكانت أطروحته للدكتوراه بعنوان “الواقعية في الادب الكوردي”، وقد نشرت فيما بعد باللغة العربية، وبعد إنهائها عاد إلى العراق سراً عام 1965 وشارك في الحركة الكوردية.

وأمضى حياته في البحث العلمي حيث أنجز أكثر من ثمانين كتاباً بين القصة والشعر والدراسات الادبية، كما ربى أجيالاً عديدة من الطلاب في جامعات بغداد والسليمانية وصلاح الدين.

وعمل في الصحافة العربية والكوردية، ويُعد مترجماً من الطراز الاول اذ نقل إلى اللغة العربية قصائد كوردية، وترجم قصائد عربية إلى اللغة الكوردية، وترجم أيضاً من الروسية إلى العربية أعمالاً علمية أدبية.