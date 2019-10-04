وفد من منظمات الجالية العراقية في مشيكان يقدم رسالة احتجاج الى القنصل العام لجمهورية العراق

منظمات الجالية العراقية في الولايات المتحدة الامريكية

مشيكان – زار وفد ضم عدد كبير من منظمات وتجمعات الجالية العراقية العاملة في ولاية مشيكان الامريكية القنصل العام لجمهورية العراق في مشيكان السيد عدنان عزارة ال معجون لتقديم رسالة احتجاج حول الأحداث الدموية في وطننا، واسلوب التعامل مع التظاهرات العراقية السلمية.

واستنكر وفد المنظمات هذه الأعمال الغير إنسانية، وأدان بشدة قمع حرية التعبير والفكر والتظاهرات المكفولة بالدستور العراقي. وطالب بمحاسبة القوات التي أطلقت النار على المتظاهرين السلميين العزل وتقديمهم للمحاكم، وتعويض ذوي الشهداء وعلاج الجرحى، وحمل الرئاسات الثلاثة مسؤولية حماية المواطنين وتطبيق الدستور.

وطالب الوفد بتشكيل حكومة الكفاءات الوطنية، حكومة المواطنة والعدالة الاجتماعية البعيدة عن الطائفية والمحاصصة، لتمارس مهام عملها من اجل إيجاد الحلول الانية والبعيدة للمشاكل الكبيرة التي تواجه العراق وشعبه، ولكي تتعامل بجد وحزم مع دول الجوار ومنع تدخلهم في شؤوننا الداخلية.

ورحب السيد القنصل بوفد منظمات الجالية مؤكدا استعداده للتعاون معها فيما يخدم الجالية والوطن.

وقدم الوفد رسالة المنظمات التي جرى توقيعها من قبل 81 تنظيم وتجمع بالإضافة الى شخصيات مستقلة، وتعهد السيد القنصل بإيصالها الى الجهات المعنية.

دام اللقاء حوالي الساعة والنصف.

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نص رسالة المنظمات

مذكرة احتجاج من منظمات وتجمعات الجالية العراقية في مشيكان بخصوص اسلوب التعامل مع التظاهرات العراقية

السيد رئيس الجمهورية العراقية الدكتور برهم صالح المحترم

السيد رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي المحترم

السيد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي المحترم

السيد سفير جمهورية العراق في الولايات المتحدة الدكتور فريد مصطفى كامل ياسين المحترم

السيد القنصل العام لجمهورية العراق في مشيكان عدنان عزارة ال معجون المحترم

مذكرة من منظمات وتجمعات الجالية العراقية في ولاية مشيكان الامريكية حول الأحداث الدموية في وطننا

إن ما يجري الآن في أنحاء العراق من قمع وقتل المتظاهرين يجب أن يتوقف حالا، ويجب على الحكومات الفدرالية والمحلية إيقاف استعمال السلاح الحي والغازات المسيلة للدموع فورا ضد أبناءنا المطالبين بحقوقهم المشروعة، وإصدار الأوامر للقوات الأمنية بإيقاف ملاحقاتها للمتظاهرين واعتقالهم.

نحن في منظمات وتجمعات الجالية العراقية في ولاية مشيكان الامريكية، نتابع بقلق شديد ما تقوم به السلطات الأمنية ضد أبناءنا في بغداد والمحافظات، ونذكر حكومتنا بأن التظاهر والاحتجاج والتعبير عن الرأي مكفول ومضمون في الدستور العراقي ومعه حرية وحق العيش بكرامة وأمان,

إن قتل وقمع المتظاهرين سيسير بالأوضاع من سيئ الى أسوأ، وقافلة الشهداء مستمرة باستشهاد الشباب حسن محمود الفرطوسي ومحمد حبيب الساعدي ومرتضى صادق المحمداوي والدكتور الصيدلاني مهند كامل مشكور السعيدي وأخرون في تظاهرات بغداد وذي قار والمحافظات الأخرى.

وبدلا من الاستجابة لمطالب الناس والعمل الجاد لوضع خطط لحل الازمات المتفاقمة، ارتأت الحكومات الفدرالية والمحلية بان الحل الأفضل لها هو قمع المتظاهرين وإطلاق النيران عليهم مما أدى الي استشهاد العديد واصابة المئات في كافة المحافظات.

وخوفا من غضب المظلومين تم فرض منع التجول وإيقاف خدمات الانترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لمنع استمرار وانتشار التظاهرات في انحاء أخرى من العراق.

اننا في منظمات وتجمعات الجالية العراقية في ولاية مشيكان الامريكية ندين بشدة ونستنكر هذه الأعمال الغير إنسانية، وندين بشدة قمع حرية التعبير والفكر والتظاهر المكفولة بالدستور العراقي. ونطالب بمحاسبة القوات التي أطلقت النار على المتظاهرين السلميين العزل وتقديمهم للمحاكم، وتعويض ذوي الشهداء وعلاج الجرحى، ونحمل الرئاسات الثلاثة مسؤولية حماية المواطنين وتطبيق الدستور.

إن الوضع السياسي غير المستقر وإصرار الأحزاب الإسلامية الطائفية على السيطرة على مقاليد الحكم عن طريق مهزلة الكتل البرلمانية، أدى الى خروج التظاهرات في بغداد والمحافظات الأخرى مطالبة بالتغيير والإصلاح الشامل للعملية السياسية وتحسين الخدمات والأوضاع المعيشية وانهاء البطالة ومحاربة الفساد.

ان الحل لمشاكل الناس هو الاستماع لصوت الناس المٌطالبة بالعمل والماء والكهرباء والخدمات والحياة الكريمة.

نحن نطالب بتشكيل حكومة الكفاءات الوطنية، حكومة المواطنة والعدالة الاجتماعية البعيدة عن الطائفية والمحاصصة، لتمارس مهام عملها من اجل إيجاد الحلول الانية والبعيدة للمشاكل الكبيرة التي تواجه العراق وشعبه، ولكي تتعامل بجد وحزم مع دول الجوار ومنع تدخلهم في شؤوننا الداخلية.

لا لقمع الحريات… لا لقمع التظاهرات السلمية

المجد لشهدائنا الابرار

منظمات وتجمعات الجالية العراقية في ولاية مشيكان الامريكية

3 تشرين الأول\اكتوبر 2019