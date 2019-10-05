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إنجازات عادل ” الزوية ” في غضون سنة كاملة : حفنة عدس قليلة و مجزرة كبيرة !

بقلم مهدي قاسم

الخطاب الإنشائي و البائس الذي القاءه عادل عبد المهدي
على أثر تصاعد وتيرة الأحتجاجات والتظاهرات الجماهيرية الواسعة وما نجم عنها من أعمال قتل و سقوط مئات من ضحايا مسالمين بين قتلى و جرحى ، ينمَّ عن رؤية سطحية و فهم ضحل ،عن كيفية و آلية معالجة المشاكل و الأزمات المزمنة و الدافعة لمثل هذه الاحتجاجات و المظاهرات
من ناحية ، و يكاد أن يكون خطابه الهزيل بمثابة حقنة مهدئة لمعاضلات مزمنة و متفاقمة يوما بعد يوم من الناحية الأخرى ، بهدف الهروب إلى الأمام أو كسب الوقت لغرض امتصاص غضب و نقمة المتظاهرين لفترة من الزمن ، فمثلا أن إعلانه بطرد ألف موظف فاسد من ” أسماك صغيرة ”
لا يعد بمثابة مكافحة مظاهر الفساد المستشرية مكافحة جذرية و حاسمة ، طالما إن مصادر الفساد الأساسية ستبقى كما هي قائمة و شغالة و نشطة ، ابتداء من الرئاسات الثلاث و دهاليزها و مرورا بدوائر ومؤسسات الحكومة والدولة الأخرى مع وجود ” اسماك كبيرة ” لم تُمس حتى الان
، و التي لا زالت تقوم بعمليات لصوصيىة و اختلاس و مضاربات بعملات ، فضلا عن إهدار هائل للمال ، كنثريات جيب و شاي و نفقات سفر و غير ذلك من عمليات تبذير كوجه مشرعن آخر للفساد .

طبعا دون أن يخطر على باله القيام بعمليات ترشيق و ترشيد
أو وقف لعمليات تبذير وهدر هائلين للمال العام .

أما بخصوص إعطاء العاطلين عن العمل معونات اجتماعية بدلا
من فرص العمل ــ بالرغم من إجابياته الاجتماعية ــ فهو الآخر حل مؤقت و غير جذري أو عملي ، بقدر ما هو إجراء عقيم يثقّل خزينة الدولة بنفقات مالية جديدة بدافع الاستهلاك الأحادي الجانب و ذات تأثيرات ماليثة سلبية مستقبلا ، و ليس ذات نفع إنتاجي يرجع بالفائدة التنموية
، إذ أن المعالجة العملية لأزمة البطالة يجب أن تنطلق من عمليات تنشيط الاقتصاد و جعله أكثر حيوية في القطاعين العام والخاص أو المختلط ، و عبر عشرات آلاف من مشاريع استثمارية في مختلف المجالات و القطاعات و التي من خلالها تتوفر فرص عمل كثيرة من تلقاء نفسها ، و
بالتالي فإن الجهة المستثمِرة هي التي تقوم بتشغيل أو توظيف العاطلين عن العمل إلى جانب دفع الضرائب ، متحملة كل ما يترتب على ذلك من تخصيصات مالية من ضمنها الرواتب و الضمان الصحي أيضا ، و قد حاولنا في هذا الصدد ، سيما ابان تشكيل الحكومة الجديدة وبعدها أيضا إلفات
نظر رئيس الحكومة إلى هذه المسألة المهمة من ناحية معالجة أزمة البطالة الكبيرة في العراق ، و دعوتها إلى القيام بمشاريع استثمارية و تشجيع الاستثمارات الأجنبية أيضا من خلال دعوتها إلى الاستثمار في العراق بعد تأمين شروط ومستلزمات ذلك ، لقد فعلنا ذلك ، على الرغم
من معرفتنا المسبقة بفشل هذه الحكومة هي الأخرى أيضا ، و إدراكنا الجيد بعدم جدوى ذلك ، لسبب واضح و بسيط إلا وهو ومثلما يُقال ، عدم معنى تبديل أو تجديد ” مرحاض ” بطابوقات ” قديمة ، و فوق ذلك لا زالت تنز بمياه آسنة للفساد منذ 16 عاما ..

و قد كان اعتقادنا ذاك في محله ، إذ إن حصيلة أو إنجازات
” حكومة ” عادل عبد المهدي الكسيحة في غضون ما يقارب سنة كاملة هي :

ـــ حفنة قليلة من عدس و مئات من قتلى و جرحى حتى الآن
، في أكبر مجزرة وعملية انتقام وقتل وحشية التي اُرتكبت بحق مئات من متظاهرين مسالمين ، كانوا يمارسون حقهم التظاهري المكفول ـــ دستوريا ــ بحيث لم تكن تتجرأ حتى القوات الإسرائيلية للإقدام على ارتكابها و قتل متظاهرين بهذه الأعداد الكبيرة ، ضد الفلسطينيين المتظاهرين
في الأراضي المحتلة : إذ لم نسمع إن القوات الإسرائيلية قد قتلت أكثر من خمسين فلسطينيا في غضون يومين بسبب مظاهرات احتجاجية !..

ولكن حكومة عادل ” الزوية ” قد فعلتها بكل نذالة و سفالة
بحق شباب كل ما يريدونه هو الحصول على العمل و العمل وحده فقط ..

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