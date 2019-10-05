الآسايش تعتقل متهما بقتل أسرة سورية في اربيل

أعلنت مديرية الامن الاسايش في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الجمعة عن القاء القبض على احد المتهمين بقتل اسرة سورية مؤلفة من خمسة افراد.

وقالت المديرية في بيان اليوم ان فريقا من قواتها عثر امس الخميس على جثة امرأة ورجل، وثلاثة اطفال قرب قرية “بير رش” قد قضوا رميا بالرصاص.

واضاف البيان انه بعد التحقيقات وجمع المعلومات من قبل فريق خاص بمديرية اسايش اربيل تم التمكن من تحديد هوية متهم بتنفيذ الجريمة والقاء القبض عليه.

وتابع البيان انه وفي التحقيقات الاولية، واعتراف المتهم الملقى القبض عليه، والذي يُدعى (فريدون كريم رمضان) فانه مساء 2/10/2019 قام بقتل افراد الاسرة كافة والمؤلفة من خمسة اشخاص وهم كل من الاب والام والاطفال الثلاثة، مشيرا الى ان هذه الاسرة هم كورد من اهالي كوردستان سوريا ومن سكنة القرية المذكورة في مدينة اربيل.

ونوه البيان ان المتهم (رمضان) في البداية قتل رب الاسرة المدعو (بسام حسين رسول) باطلاق النار عليه، وبعدها قتل زوجة “رسول” المدعوة (سولين محمد نذير)، وبعدها قتل الاطفال الثلاثة وهم (حسين 11 سنوات، وروشكا 7 سنوات، ومحمد 5 سنوات)”.

وذكر البيان ان التحقيقات مستمرة بهذه الحادثة وفي المستقبل القريب ستعلن مديرية اسايش اربيل عن المزيد من المعلومات.