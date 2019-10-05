الحلبوسي: نحتاج لثورة حقيقية للامن والخدمات وعلى قوة الامن التعامل بشكل اخر مع المتظاهرين

حث رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، الى ما اسماها بالثورة الحقيقية لمكافحة الفساد، داعيا المحتجين الى الوقوف الى جانب الدولة.

وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان العراقي “يجب ان يكون التعامل بشكل اخر من جانب القوات الامنية مع المتظاهرين، وفي الوقت نفسه ندعم مطالب المتظاهرين مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على ممتلكات الدولة”.

ودعا في الوقت نفسه المتظاهرين بالوقوف الى جانب الدولة في محاسبة ومحاكمة الفاسدين، فليس اما الدولة العراقية الا اجراء حقيقية لمواجهة التحديات”.

واضاف “نحتاج لثورة حقيقية يلمسها المواطن على مستويات الخدمات والامن، ولمواجهة الفساد بنفس جدية مواجهة الارهاب”.

وقال رئيس البرلمان، انه يتم العمل على توفير 100 الف وحدة سكنية للمحرومين وبرنامج تمويل سكني لمحدودي الدخل.