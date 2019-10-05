الزيدية، متى وكيف ظهرت ؟ *

د. رضا العطار

هو زيد ابن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن ابي طالب من ام هندية – اخوه الاكبر محمد الباقر هو الامام الخامس من سلسلة الأئمة الاثنى عشر للشيعة الامامية – ولد في المدينة المنورة سنة 65 للهجرة، تلقى فيها التحصيل الادبي والديني على يد والده في الحجاز وعاش حتى شبّ وتفقه. وتخبرنا المصادر الى ان زيد تتلمذ ايضا على يد واصل بن عطا المعتزلي. وكان واصل في البصرة مما يدل ان زيد تنقل في الامصار – وفي البصرة استفاد زيد من حضوره مجالس واصل، علما ان اوائل اهل البيت لم يخوضوا عقائد المعتزلة بسبب منحاها الهرطقي.

وقد علمنا ان الامام محمد الباقر قد اعترض على اخيه الصغير بسبب (تتلمذة) لواصل لان واصل كان ينتقد الامام علي بسبب حرب الجمل والنهروان – لكن جمهور المعتزلة يؤيدون عليا في محاربة الامويين ويصفونهم بالبغاة الغاصبين الظالمين.

لكن المهم هنا هو مذهب زيد بخصوص السقيفة (ابي بكر وعمر) والذي خرج فيه على مسلمات أهله. – وخلاصته ان علي بن ابي طالب افضل من ابي بكر ومن بقية الصحابة – الا ان ابا بكر فوضت اليه الخلافة لمصلحة رآها الصحابة. وان ابا بكر وعمر لم يتعمدا الى ظلم اهل البيت.

وعندما كان الشيعة يردون على زيد بان عدم لوم الشيخين يقتضي عدم لوم الامويين ما دام كلاهما قد اخذ الخلافة من اهلها، كان يرد عليهم بان المعيار هو العدل – – وبموجبه تكون خلافة الشيخين صحيحة بصرف النظر عن طريقة الاستخلاف ووجود من هو احق بها منهم – – ويرجع هذا المذهب الى اصلين :

الاول – اعتبار طريقة الاستخلاف مسألة شكلية والتعويل في تصويب خلافة شخص ما على سلوكه في الخلافة. والثاني – هو جواز خلافة المفضول مع وجود الافضل لدواعي سياسية، وقد تمسك به القائلون بافضلية علي، الا انهم صوبوا استخلاف لأبي بكر. وهو حل وسط، عملي، للنزاع المذهبي حول الخلافة. ومن البين ان زيد لا يراعي مشاعر الاثنى عشرية التي قالت بأمامتهم.

وقد تبنى مذهب زيد في الخلافة الشاعر المعاصر الكميت الاسدي فقال :

اهوى عليا امير المؤمنين ولا * * * ألوم يوما ابا بكر ولا عمرا

ولا اقول وان لم يعطيا فدكا * * * بنت البني ولا ميراثه كفرا

الله يعلم ماذا يأتيان به * * * يوم القيامة من عذر اذا اعتذرا

وهذا هو موقف زيد بتمامه – الا انه يختلف عنه في قضية فدك – فالشاعر يراها من حق فاطمة وان ابا بكر اخطأ في عدم ردها اليها – واما زيد فيصوب راي ابي بكر ويقول انه لو كان مكان ابي بكر لحكم بمثل ما حكم في فدك. وبهذه النقطة ايضا يخرج زيد على مسلمات اسرته، ذاهبا الى حد تخطئة جدته فاطمة الزهراء.

خرج زيد من الحجاز واقام في الكوفة والبصرة ناشرا دعوته، فهي اقرب الى فقه ابي حنيفة من الفقه الشيعي.

دعا زيد الى رفع السلاح ضد الامويين واعتبره من شروط الامامة. علما ان والده زين العابدين قد ارخى عليه شتره بعد فجيعة كربلاء التي شهدها مريضا فنجا من القتل وتابعه على ذلك وريثه الباقر، ويأتي اتجاه زيد في السلاح خلافا للنهج المسالم لوالده واخيه وورثتهم من الأئمة.

جمع زيد اعوانه وكانوا بضعة آلاف في المسجد الاعظم في الكوفة يخطب فيهم محرضا اياهم ضد الدولة الاموية – – وقد هوجم من قبل افراد الجيش بغية القاء القبض عليه، لكنه كان قد خرج من مكمنه مع خلصاء اصحابه. لكن زيد اعاد الكرة واحتشد اتباعه في المسجد الكبير منددين بالسلطة الاموية – وهنا جاهمهم الجيش بالنبال وجرت معركة دامية دامت يومين متتاليين سقط فيها الكثيرون من الجانبين وقد اصيب زيد بسهم في دماغه، فمات في الحال و اعتبرت الحركة الزيدية منتهية من تلك اللحظة.

تتلخص مبادئ الزيدية في النقاط التالية :

1 – رفض مبدأ التوارث في الامامة، كما لدى الشيعة – 2 جباية الزكاة بوسائل غير مشروعة وتوزيعها على غير مستحقيها من الفقراء – 3 فساد الحكم المتمثل في الرشوة – 4 تخليص الجيش من العناصر التركية – 5 السجن بدون تحديد وقت معين

5 – ارجاع المجندين من جبهات القتال الى اهاليهم.

وانتشرت بعد مقتل زيد حكايات خرافية، فقيل ( انه كان يقاتل وسحابة بيضاء تحميه من الشمس) وفي معجزة اخرى صاغها الخيال الشعبي تقول (عندما صُلب زيد تدلت بطنه الى الاسفل لتغطي عورته)

وعندما قتل يحيى، وهو من احفاد زيد بعد ان ثار على العباسيين في الكوفة عام 250 وايده عوام بغداد وخرجوا في مظاهرات عند المجيء براسه الى الخليفة وهم يهتفون :

ما قتل وما فر * * * ولكن دخل البر

وتكرر ذلك عند عوام بغداد لما قتل الزعيم عبد الكريم قاسم على يد الانقلابيين عام 1963 واشاع العامة حينها انه لم يقتل وانما غاب – – ولهذا المعتقد اصل في القرآن الذي انكر صلب المسيح وقال ان المصلوب كان شبيهه وليس هو.

تمكن الزيديون من اقامة ثلاثة كيانات لهم في مطارح متباعدة في العالم الاسلامي :

1 – دولة الادارسة في المغرب، اسسها ادريس بن عبد الله وكان قد انسحب الى المغرب بعد فشل حركة البصرة بقيادة اخيه ابراهيم.

2 – زيدية اليمن وقد وجدت هناك تربة خصبة واقامت لها سلطنات وراثية ختمت باسرة حميد الدين التي اسقطها عبد الله السلال عام 1961 – – وخلافا للادارسة اتسم زيديو اليمن بالتدين المفرط مع نزوع ارهابي يكرس الفاشية الدينية، ولم يقدموا شيئا في سيرورة التمدن وبقت متخلفة جدا عن ركب الحضارة.

3 – دولة طبرستان اسسها الحسن بن زيد من احفاد زيد الاكبر في شمال ايران الحالية بعد وثبة ناجحة انتهت بطرد العباسيين منها – وكان سببها استيلاء الوالي العباسي على مزارع الفلاحين. فنظم الفلاحون والرعاة صفوفهم وثاروا فاستعادوا مزارعهم ومراعيهم – وقد جرت دولة طبرستان على مبادئ زيد، دون مراعاة لمبدأ الوراثة. وقد وصف المؤرخون حكام طبرستان بالعدل المطلق في ادارة دولتهم التي عاشت 100 عام

* مقتبس من كتاب شخصيات غير قلقة في الاسلام، للمفكر العراقي هادي العلوي.