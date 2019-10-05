” الصياد والسمكة ” عمل مسرحي جديد من اخراج الفنان فؤاد عوض، وتقديم مسرح ” الخيال ” النصراوي

كتب : شاكر فريد حسن

” الصياد والسمكة ” عمل مسرحي جديد لمسرح ” الخيال ” النصراوي، بإدارة الفنان محمد منادرة، وهو مأخوذ عن قصة الكاتب الروسي اسكندر بوشكين، ومن اعداد وتأليف الكاتبة رونيت حاخام، واخراج الفنان المسرحي الكبير فؤاد عوض، وتصميم وأزياء توفيق سعيد، بناء وتنفيذ دمى جيلي كوزين اولمر، يانا ماليشف، كيلي كليمانص، موسيقى وألحان معين دانيال، ومن تمثيل الفنانين محمد عودة اللـه منادرة وسعاد زعبي.

وهي مسرحية شخوص ودمى، تجمع بين الممثلين والدمى المسرحية، حيث يقوم اثنان من المهرجين بتمثيل وتصوير القصة بروحهما المرحة المحبة للعب، مستخدمين الوان طيف مسرح الطفل الاكروباتيكا- التهريج، الغناء، الحركة والتمثيل وانواع مسرح الدمى وخيال الظل وتقنيات اللعبة المسرحية – مسرح داخل مسرح.

وتستحضر المسرحية الحرية والغرائز الكامنة داخل الإنسان كالطمع والجشع التي تفقدنا أجمل لحظات الحياة، فتهرب منا لحظات العمر السعيدة الرائعة، ونحن نلهث وراء سراب الاستهلاك والجسد والحسد والطمع، وتبحر في تفاصيل القيم الإنسانية الأصيلة والحلم بمستقبل أجمل واحلى وأكثر اشراقًا وفرحًا وحرية.

واخيرًا، المسرحية عمل فني جميل ذكي راقٍ قريب من عالم الأطفال، ويلامس قلوبهم واحاسيسهم ويجسد احلامهم المستقبلية.