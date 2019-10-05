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القضاء على الفساد مستحيل

احمد كاظم

القضاء على الفساد من قبل الفاسدين مستحيل للأسباب التالية:

اولا: لا يمكن لمن سرق مصرف حكومي و هو في السلطة ان يغير سلوكه.

ثانيا: لا يمكن ان يغيّر سلوكه من رقص على الحبال من اقصى اليسار الى اقصى اليمين و لبس الزيتوني مع جرذ العوجة و لبس اخوه الزيتوني مع عدي ابن جرذ العوجة.

ثالثا: لا يمكن ان يغيّر سلوكه من سرق المال العام كرواتب و مخصصات فاحشة و منافع اجتماعية مليون دولارا شهريا.

رابعا: لا يمكن ان يغيّر سلوكه من لبس الزيتوني وقتل اهل الوسط و الجنوب في عهد صدام و الدليل لبسه (للخاكي) الان برفقة الضباط ليقتل المتظاهرين.

خامسا: لا يمكن القضاء على الفساد من قبل من حصلوا على المناصب بواسطة نظام انتخابات فاسد يتيح التزوير و التجيير و بيع و شراء الاصوات بواسطة مفوضية اعضاؤها فاسدون.

سادسا: الرواتب و المخصصات و المنافع الفاحشة ادت الى تحويل الشحاذين الى اثرياء لا يمكنهم تغيير سلوكهم الفاسد لانهم تعودوا على الرفاه المفرط.

سابعا: المحاصصة السياسية تحولت الى محاصصة لنهب المال العام بدلا من تحقيق العيش المريح للمواطنين.

ثامنا: معظم الفاسدين منذ 2003 خاصة شاغلوا الرئاسات الثلاث اجانب عوائلهم خارج العراق تنعم بالمال المنهوب.

ملاحظة: ما ذكر يحول دون القضاء على الفساد لان من شبّ على الفساد هو و عائلته شاب عليه هو و عائلته و الحل كما يلي:

واحد: استمرار التظاهرات الى ان تجرى انتخابات حسب نظام الدوائر المتعددة و المرشحون من ابناء الدوائر حصريا للتأكد من كفاءتهم و نزاهتهم و تفرز الاصوات مباشرة بعد انتهاء وقت التصويت.

يشرف على الانتخابات ممثلون عن المتظاهرين و منظمات دولية نزيهة و الفائز من يحصل على اكبر عدد من الاصوات حتى لو كان صوتا واحدا وبعدها تشكيل حكومة اغلبية نيابية.

اثنان: يمنع كل من شارك في الرئاسات الثلاث و شبكاتها و عوائلهم من الترشح للانتخابات لان ثرائهم سيشتري اصوات الفقراء المحتاجين للغذاء و الدواء و السكن.

هذا المنع يمنع تجاوز الفاسدين على ديمقراطية الانتخابات كما فعلوا منذ 2003.

ثلاثة: الخلاص من مجلس القضاء الاعلى و اعضائه لانهم اضفوا الشرعية على الفاسدين و فسادهم و نهبوا المال العام لانهم من نفس الطينة الفاسدة.

نكتة جايفة: سارق المصرف في خطابه الاخير طلب من المتظاهرين (العودة الى ديارهم) و هم في ديارهم بدلا من ان يعود هو الى دياره في فرنسا.

نكتة جايفة اخرى: قال حرامي المصرف:

”نطالب مجلس النواب والقوى السياسة الالتزام الكامل بمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحية استكمال تشكيلته الوزارية وإجراء تعديلات وزارية بعيدا عن المحاصصة السياسية”

نكتة جايفة ثالثة: ابو حزم الفساد الذي قتل المتظاهرين و عمى عيونهم بغاز الفلفل يذرف دموع التماسيح على الشهداء الذين قتلهم ابو حفتة العدس و سيتبعه القاتل ابو الصولات و اخرون.

الرحمة على ارواح شهدائنا الابرار الذين قتلهم رصاص قناصة من لبس الزيتوني هو و اخوه في عهد جرذ العوجة.

الصبر الجميل لأهلهم و محبيهم و الشفاء العاجل للمصابين.

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