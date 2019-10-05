الياسري: النجف خط احمر ومندسون احرقوا مقار حكومية وحزبية بالمولوتوف

افاد محافظ النجف لؤي الياسري، بوجود من وصفهم بالمندسين والمخربين بين جموع المحتجين.

وقال الياسري خلال اجتماعه مع رؤساء وشيوخ عشائر المحافظة اليوم الجمعة، إن “التحقيقات اثبتت وجود جماعات تسعى إلى النيل من وحدة العراق، لكن تصدي القوات الأمنية لهم أفشلت مخططاتهم”.

وقال الياسري ان “قسم من المخربين المندسين بين المتظاهرين كانوا يحملون قناني المولوتوف”، لافتا الى “قيامهم بإحراق مقرات حكومية وحزبية”.

وأضاف ان “هناك بعض القصور منا، بسبب الميزانية، ورغم كل هذا استطعنا من الحصول على ميزانية اكبر مقارنة بالمحافظات الأخرى”.

وطالب الياسري بالتهدئة خلال هذه المدة، عاداً محافظة النجف “خطاً احمر”، ولا نسمح بالمساس به.

من جانبه، قال قائد شرطة النجف فائق الفتلاوي: “سنتعامل بقوة مع المندسين الذين يستهدفون قوات الشرطة والمتظاهرين السلميين”.