بالفيديو…أكاديمي عراقي: تأخر بيان عبد المهدي أظهر سوء إدارة الخطاب الإعلامي لرئيس الحكومة

أكاديمي عراقي لـ قناةالغد: تأخر بيان عبد المهدي أظهر سوء إدارة الخطاب الإعلامي لرئيس الحكومة

قال الدكتور إياد العنبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكوفة إن خطاب رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، لم يلق صدى لدى الشارع العراقي برغم التعهدات التي قدمها، مرجعاً هذا لعدة أسباب منها تأخر توقيت الظهور، وهو ما جعله لا يلقى اهتمام الشارع والشعور بأنه يحمل رؤية حقيقة لطمأنة المحتجين.

وأضاف العنبر خلال لقاء له في قناة الغد أن هذا الخطاب جاء بعد ثلاثة أيام من المظاهرات، مما أظهر سوء في إدارة الخطاب الإعلامي لرئيس الحكومة، متابعاً أن عبد المهدي تناول في كلمته بعض القضايا بشكل يشبه المقالات وليس خطاباً سياسياً، ولم يطرح طرقا لكسب ثقة المواطن، مؤكداً أن ثقة الشارع العراقي في الحكومة مفقودة.

وأوضح العنبر أن أفاق الحل تكمن في وجود إجراءات عملية، عبر فتح الأبواب أمام مؤسسات المجتمع المدني وللشخصيات البارزة للتواصل واجراء لقاءات معهم، خاصة أنه من الصعب فتح الباب أمام المتظاهرين كافة، مشيرا إلى أن عملية إقالة ألف من الموظفين كان مثالا على سوء إدارة الخطاب الحكومي.