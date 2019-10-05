برهم صالح لا يصلح للحكم …

مصطفى حسن گەورە

الكل يعرف أن الرئيس الجمهورية هو راس الدولة ورمز لكل العراقيين , وعليه حدد الدستور العراقي في المادة ( 67 )و في الفصل الثاني في باب “السلطة التنفيذية” والفرع الأول منه المتعلق بـ( رئيس الجمهورية) على أن : ( رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن وممثلاً لسيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على أستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور) …

اضافة الى انه يؤدي ، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، بالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور: ( اُقسم بالله العلي العظيم، أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ وإخلاص، وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته، وأرعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وأن أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بأمانةٍ وحياد، والله على ما أقول شهيد) …

في حالة حدوث الكوارث الطبيعية أو الحوادث المروعة او الاحتجاجات الشعبية يكون الرئيس قريبا جدا من الحدث ويلغي جميع زياراته الخارجية والداخلية ويتابع تفاصيل الاحداث عن كثب ويأمر بتشكيل اللجان للتحقيق وتشخيص المشاكل وكيفية معالجتها , بالضبط عكس ما فعل رئيس جمهورية العراق التاسع ( برهم ـ المصالح ـ وليس صالح ) ..حيث ( هرب ) الرئيس العراقي الموقر يوم امس الى السليمانية وترك الشارع العراقي والمنتفضين من اجل الكرامة للقدر والرصاصات الغادرة وكان الدماء الابرياء ( ماء وليس دم ) , بالضبط كما فعل سابقا عندما باع ( الائتلاف من أجل الديمقراطية والعدالة ) بابخس الاثمان ومن اجل كرسي الرئاسة …!!

يوم امس كنت اتابع اخبار المظاهرات والاحداث الدامية في بغداد عبرإحدى القنوات الفضائية العربية, كان المتحدث صادقا جدا وكان يتحدث بحرقة عن دور ايران التخريبي وسكوت المرجعية الشيعية والاحزاب العراقية الفاسدة عن الجرائم التي ترتكب بحق المتظاهرين , كما اشار المتحدث في حديثه الى ( هروب رئيس الجمهورية ـ برهم صالح ) وكان يعاتب الرئيس ويقول : لماذا سافر الرئيس في هذا الوقت العصيب ولماذا لايقوم بدوره كرئيس جمهورية العراق في تهدئة الوضع ..!! واضاف : ان الرئيس ( صالح) و بحجة استقبال وفد من الامم المتحدة توجه برفقة حمايته الى مطار بغداد الدولي ولكن بعد وصوله ( هرب ) الى السليمانية… !!

ومن الجدير بالذكر ان المتحدث ناشد في ختام حديثه اهالي السليمانية وقال انهم (ابطال )وطلب منهم ان يحاسبوا الرئيس الجمهورية على هروبه وترك مهامه ( كرئيس دولة ) في هذا الوقت العصيب الذي يمر به العراق والعراقيين …!!

كنت اتمنى ان يسمع صوتي هذا العراقي المخلص لاقول له:

يا اخي …السليمانية تغييرت و ليست كما كانت في السابق ( مدينة النضال والثقافة ) واهلها ليسوا ابطال كما كانوا سابقا , لقد تغيير كل شيء فيها وفيهم .

اخي العزيز : هل تعرف ان (برهم صالح ) سافر يوم امس الى السليمانية لكي يشارك في عزاء شخص يسمى بـ ( بروفيسور ) ويقف بجانب شقيقه الملياردير وسط جيش من (ماسحي الاكتاف. والمتملقين ) ….!!

اخي : هل تعرف بان مصروفات زيارة ( برهم ـ المصالح ) الاخيرة للولايات المتحدة الامريكية وحسب الوثيقة التي بين يدي ( 2 مليون دولار امريكي ) فقط لا غير !!

اخيرا اقول …يا ( برهم يا صالح جدا) كيف تترك بغداد في هذا الوقت العصيب وتنسى صرفيات الحكومة السخية لك ولحاشيتك الفاسدة ؟

نعم …هذه ليست المرة الاولى التي يتصرف (ربعنا ) بهذه الطريقة المخزية , فكلما تحدث مشكلة في بغداد , يهربون( ربعنا ) باتجاه الاقليم واذا لم يحصلوا على أفضل المقاعد على متن الطائرات العراقية , يستقلون المروحيات لنقلهم فورا الى حضن الوطن الدافيء..!!

نعم يا اخي هذا هو حال (ربعنا ) في بغداد …!!