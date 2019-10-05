بعد الصدر.. العبادي يدعو لتجميد مجالس المحافظات ولانتخابات مبكرة بقانون “عادل”

دعا رئيس الوزراء السابق رئيس ائتلاف نصر حيدر العبادي لانتخابات مبكرة في العراق، وذلك بعد وقت قصير من دعوة مماثلة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عقب اربعة ايام من احتجاجات دامية.

وقال العبادي، “نطالب بتجميد مجالس المحافظات واعتبار حكوماتها لتصريف الأعمال”.

واضاف “نطالب ايضا بانتخابات مبكرة بقانون انتخابات عادل وآليات انتخابية نزيهة تحت رقابة واسعة لتلافي الفشل الحكومي وانسداد الأفق السياسي، كما نرفض تخوين المتظاهرين ونطالب بإعلان وطني بحق التظاهر السلمي”.

ودعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في وقت سابق من اليوم الجمعة، الحكومة العراقية لتقديم استقالتها، والعمل على إجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف أممي.

وذكر الصدر في بيان مكتوب بخط اليد: “أحقنوا الدم العراقي الشريف باستقالة الحكومة، ولنبدأ بانتخابات مبكرة بإشراف أممي”.

وأضاف أن “ما يحدث من استهتار بالدم العراقي لا يمكن السكوت عليه”.

وتصاعدت الجمعة، المواجهات بين المتظاهرين العراقيين الذين باتوا يطالبون “بإسقاط الحكومة” وقوات الأمن، التي أطلقت الرصاص على المحتجين في اليوم الرابع من تحركات سقط فيها حتى الجمعة 46 قتيلا، ومئات الجرحى.

وانتقد المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، الجمعة، الحكومة العراقية وحثّ كلا من القادة السياسيين والمتظاهرين على التراجع “قبل أن يفوت الأوان”.