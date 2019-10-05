بوجبا مهدد بالغياب عن مانشستر يونايتد

قال أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد إن النجم بول بوجبا ربما يغيب عن صفوف الفريق في المباراة المقررة أمام نيوكاسل بعد غد الأحد في المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وغاب بوجبا عن مانشستر يونايتد في المباراة التي تعادل فيها سلبيا مع مضيفه الكمار الهولندي أمس الخميس في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

كذلك يفتقد مانشستر جهود أنتوني مارتيال ولوك شاو منذ مباراة الفريق أمام كريستال بالاس في آب/أغسطس الماضي بسبب الإصابات.

وقال سولسكاير في تصريحات نشرتها شبكة “سكاي سبورتس” اليوم الجمعة إنه لن يدفع بأي من اللاعبين المصابين في مباراة يوم الأحد، حيث يتأهب للمباراة المرتقبة أمام ليفربول بعد جولة المباريات الدولية المقبلة.

ولدى سؤال سولسكاير عما إذا كان يتوقع عودة أي من اللاعبين المصابين قبل مباراة الأحد، قال “ربما لا”.

واضاف “هناك جولة مباريات دولية أيضا. وربما تشكل فرصة أمامنا لمنحهم (المصابين) ما بين عشرة و14 يوما إضافيا للاستعداد قبل مواجهة ليفربول.”