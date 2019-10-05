تقوية الذاكرة.. من التمارين إلى الأطعمة اختر ما يناسبك

العقل البشري هو العضو الأكثر تعقيدا في جسم الإنسان، وهو دليل مبهر على قدرة المولى عز وجل الذي منحه للإنسان، والذاكرة تعد إحدى القدرات التي يملكها العقل البشري، حيث تجعله قادرا على تذكر المواقف والخبرات السابقة، واستدعائها عند الحاجة لذلك، وتلك الخبرات قد تكون عن الانطباعات عن الأشخاص، أو الحقائق أو العادات أو خبرات علمية وعملية، وتجارب سابقة، ومواقف شخصية، فتتم تلك العملية مثل ما يحدث مع جهاز الحاسي الآلي حيث يتم حفظ البيانات وتخزينها، ويتم استرجاعها واستدعاؤها عند حاجة الإنسان إليها، ويمكن تقوية تلك الذاكرة عن طريق أساليب معينة.

وقد يعاني البعض من مشاكل في الذاكرة تصل إلى حد النسيان المستمر، وقد ينتج عنها الإصابة بمرض ألزهايمر الذي يصيب غالبا كبار السن فيفقدون ذاكرتهم بشكل جزئي أو تام وفقا لتطور الحالة المرضية لدى الشخص، وتتعدد أنواع الذاكرة عند الإنسان ما بين ذاكرة قصيرة الأمد، وذاكرة طويلة الأمد، ولكن كيف يمكن تقوية الذاكرة.

تقوية الذاكرة بالأعشاب

ويمكن تقوية الذاكرة عن طريق مجموعة من الأعشاب التي تملك القدرة على تحسين عمل الجزء الخاص بالذاكرة في مخ الإنسان، ومنها الحبة السوداء أو حبة البركة، حيث إنها لا تفيد الذاكرة فقط بل إنها ذات إفادة قصوى لكافة الأعضاء بجسم الانسان، وقد أوصى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بها، فهي شفاء من كل داء.

كما يمكن تقوية الذاكرة عن طريق عشبة الزنجبيل التي تشتهر بفائدتها الكبيرة للدماغ وتحفز الدورة الدموية مما ينشط عمل الدماغ، وأيضا اللبان الذكر، الذي يعد عشبا جيدا لتنشيط عمل الدماغ وتحفيز عملية الحفظ، حيث يتم نقعه في الماء وشربه على معدة فارغة صباحا للتخلص من النسيان، كما يمكن استخدام الزبيب فهو ذو مفعول قوي في تقوية الذاكرة.

وهناك أيضا التمر، فهو يحتوي على مجموعة رائعة من الفيتامينات والمعادن التي تعمل على تنشيط المخ، والفسفور والحديد اللذين يعملان على تنشيط دورة الدماغ الدموية، وأيضا زيت الزيوت الذي يأتي من شجرة مباركة ويساعد على تنشيط الذاكرة، بجانب أعشاب أخرى مثل إكليل الجبل، والنعناع والمرمية، والجنكة، والقرفة، والجوز والزعتر، والحرمل والبقدونس واللوز.

أطعمة لتقوية الذاكرة

يوجد العديد من الأطعمة التي تعمل على تقوية الذاكرة منها التوت والتوت البري، حيث يحتويان على مضادات الأكسدة التي تقي من الإصابة بالأمراض العصبية، أو فقدان الذاكرة والنسيان وفقدان التركيز، أيضا هناك سمك السلمون الذي يحتوي على الأحماض الدهنية التي تعمل على تقوية الذاكرة، بجانب قدرته كمضاد للالتهاب والهيستامين، ولذلك ينصح أخصائيو التغذية بتناوله مرتين في الأسبوع.

كما أن العنب من الأطعمة التي تعمل على تقوية الذاكرة بفضل احتوائه على الفلافونويد، وفيتامين ج، اللذين يعملان على زيادة قدرة الشخص على التركيز، وهناك أيضا الباذنجان الذي يحتوي على نسب عالية من مضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة القلب والدماغ، والشمندر الأحمر الذي يحتوي على نسبة عالية من مادة النايتريت، التي تعمل على توسيع الأوعية الدموية الذي بدوره يزيد من تدفق الدم للمخ ويزيد من كفاءة الذاكرة.

بجانب مجوعمة من الأطعمة الأخرى المضادة للأكسدة والتي تعمل على تقوية الذاكرة والحفاظ عليها من خطر النسيان وتنشيط المخ ودورة الدماغ الدموية، مثل السبانخ، والطماطم، والملوخية والكرنب والبروكلي، والأفاكادو، والجوز، والبيض، والجزر والكرز والكركم، بجانب البصل وخاصة الأحمر منه والشيكولاتة الداكنة، وحبوب القمح.

تقوية الذاكرة بالقرآن

القرآن الكريم هو علاج الروح قراءته راحة والتفكر في آياته اطمئنان للشخص، ويمكن للقرآن أن يساعدك في تقوية الذاكرة عن طريق قراءة بعض الآيات فمثلا تقوم بتلاوة سور الفاتحة والمعوذتين والإخلاص وبعض الآيات من سورة البقرة، على أن تكون نيتك طلب الشفاء من الله من ضعف الذاكرة، وبعد ذلك تتلو ما تستطيعه من سورة الرحمن، والاستمرار على ذلك يوميا مع العمل على حفظ بضع آيات من القرآن الكريم بشكل يومي ومراجعتها باستمرار للتأكد من تمام الحفظ وذلك من شأنه أن يعمل على تقوية الذاكرة.

وأكد العديد من علماء المسلمين أن آيات القرآن الكريم يمكنها أن تعالج العديد من الأمراض العقلية والنفسية، ومنها علاج النسيان وتعمل على تقوية الذاكرة مستعينين بقول الله تعالي: “واذكر ربك إذا نسيت”، لافتين إلى أن ذكر الله سبحانه وتعالى بالآيات القرآنية يساعد الشخص على تقوية ذاكرته بشكل كبير وواضح.

تمارين تقوية الذاكرة

يمكن للشخص الذي يعاني من ضعف الذاكرة أو النسيان اللجوء لتمارين معينة من شأنها أن تساعد على تقوية الذاكرة مثل محاولة استرجاع أمر أو شيء ما من الماضي، والمثابرة ومحاولة تذكره باستمرار، والاستمرار على ذلك الأمر يوميا الذي من شأنه أن ينشط عمل المخ، وهناك برنامج التذكر بالملاحظة وفيه تكتب قائمة من 12 كلمة، والنظر لها لمدة دقيقتين، وبعدها إبعاد الورقة ومحاولة تذكر الكلمات التي بها، وسيكون الأمر صعبا في البداية ولكن مع الوقت سيتذكر كل الكلمات. هناك أيضا تمرين التكرار، ويعتمد ذلك التمرين على تكرار الكلمات عدة مرات متتالية فالتكرار الكثير للكلمات يساعد على حفظها وتذكرها، وهناك أيضا تمرين الكتابة والتدوين، ويتم عن طريق كتابة المعلومات التي يصعب على الإنسان تذكرها والنظر إليها من الحين للآخر حتى تذكرها وحفظها، كما يجب على الإنسان أن يحظى بالتغذية السليمة والراحة اللازمة لجسده ليستطيع تقوية ذاكرته.