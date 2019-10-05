حقوق الإنسان: 60 قتيلا باحتجاجات العراق

أعلنت مفوّضية حقوق الإنسان العراقيّة منتصف ليل الجمعة السبت مقتل 60 شخصاً خلال أربعة أيّام من الاحتجاجات الدامية في البلاد، مشيرةً إلى وجود 18 جثّة على الأقلّ في مستشفى واحد في بغداد.

ويبدو أنّ هذه الحصيلة مرشّحة للارتفاع مع وجود أكثر من 1600 جريح بحسب المفوضية.

استقالة وإصلاح!

فيما دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر الجمعة، الحكومة العراقية إلى الاستقالة.

كما طالب الصدر بإجراء انتخابات مبكرة.

كذلك أشار في بيان له صدر الجمعة، إلى أن استقالة الحكومة ستؤدي لـ “حقن الدم العراقي”.