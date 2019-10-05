حكم بالسجن 30 عاما لـ”علاوي” لتسببه بوفاة جندي أمريكي

قال مدعون إن مهاجرا عراقيا عمل مترجما لدى الجيش الأمريكي صدر عليه حكم بالسجن 30 عاما للاتجار في عقار الفنتانيل الأفيوني القوي ما أدى إلى وفاة أحد مشاة البحرية.

وأمرت المحكمة المتهم، علاء محمد علاوي، (30 عاما)، الذي أقر بذنبه في اتهامات تتعلق بالمخدرات والأسلحة، أمرته بتسليم منزله في سان أنطونيو بولاية تكساس وسيارته الرياضية من طراز “مازيراتي” وأسلحة نارية ومجوهرات وحصته في مقهى بولاية كاليفورنيا ونحو 50 ألف دولار داخل الولايات المتحدة وعملات مُشفرة.

وقالت السلطات إن هذه أول قضية لتوزيع الفنتانيل تشمل الشبكات السرية أو (المظلمة) على الإنترنت والعملات المُشفرة. ويشير مصطلح “الشبكات المظلمة” إلى الشبكات والمواقع المحجوبة عن غالبية زوار الإنترنت وتكون متاحة فقط لمستخدمين مجهولي الهوية.

والفنتانيل مسكن أفيوني للآلام رخيص الثمن ويسهل تحضيره نسبيا، وهو أقوى 50 مرة من الهيروين.

وتُوفي عريف في الجيش الأمريكي بعد تعاطي واحدة من حبوب الفنتانيل في حفل عام 2017 خلال خدمته في قاعدة بنورث كارولينا. وألقي القبض على علاوي في نفس العام.