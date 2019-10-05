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دعوة عربية لإنهاء حالة التصعيد الحالية في العراق وإحلال السلم والاستقرار في البلاد

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

اعرب السيد احمد ابو الغيط الأمين العام للجامعة العربية عن قلقه حول تطورات الاوضاع في العراق وبشكل خاص حالة التصعيد المصاحبة للتظاهرات التي تشهدها العاصمة بغداد وبعض المدن، منذ الاول من اكتوبر/ تشرين الاول 2019الجاري.

ونقل مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن السيد أحمد أبوالغيط أسفه الشديد لسقوط ضحايا وجرحى في صفوف المتظاهرين وكذلك من قوات الامن، معرباً عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

واضاف المصدر ان الامين العام يتطلع الي قيام الحكومة العراقية بكل ما من شأنه تهدئة الوضع و البدء الفوري بحوار جدي وحقيقي يفضي الى إزالة الأسباب التي دعت الى التظاهر.

وجدّد المصدر تأكيد دعم جامعة الدول العربية الكامل للعراق في كل ما من شأنه إنهاء حالة التصعيد الحالية وإحلال السلم والاستقرار في البلاد

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