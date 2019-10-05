ذكرى نصر أكتوبر 1973

يهنئ الشريف د عبدالله الناصر حلمي امين عام إتحاد القوي الصوفية الرئيس

عبدالفتاح السيسي وكافة القيادات العسكرية والسياسية والتنفيذية والشعبية

والشعب المصري العظيم بذكرى نصر أكتوبر 1973 المجيد..

ويؤكد على أن مصر ستظل قوية شامخة مرفوعة الهامة والقامة. ستظل مصر

القيادة والريادة في محيطها العربي والافريقي والدول بفضل الله عز وجل ثم

بفضل سواعد ابناؤها المصريين الوطنين الشرفاء وبفضل كل عاشق لمصر وشعبها

البطل الحقيقي …. والذي خاض جميع مجالات الحياة بقوة المقاتل الجسور

في وقت واحد من اجل النهوض وتوفير حياة كريمة للشعب المصري ….

ودعى د عبدالله الناصر حلمي جموع الشعب المصرى البطل للتحلى بروح اكتوبر

وان يسطف كصف واحد لمواجهه التحديات الجسام التى تواجه امتنا من قوى الشر

التى تعمل جاهدتاً على شق الصف الوطنى .

تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر