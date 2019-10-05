رئيس اقليم كوردستان يعبر عن موقفه ازاء الاوضاع في العراق

دعا رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الجمعة إلى الحفاظ على القانون والأمن والاستقرار ومراعاة المصلحة العليا للبلد، وذلك في بيان اصدره بخصوص الوضع في العراق.

وقال بارزاني في البيان “ننظر بقلق الى الأحداث واجواء العنف التي سادت بغداد وعددا من المحافظات الأخرى في الأيام الأخيرة”، مردفا بالقول إن “التظاهرات المدنية والسلمية حق ضمنه الدستور، بيد انه لا ينبغي أن تتحول إلى عنف وصدامات وفوضى وخروج عن القانون وتهديد الأمن العام وتخريب وتفكيك مؤسسات الدولة”.

واضاف قائلا إن “مشاكل العراق المتراكمة ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج للممارسات والسياسات الخاطئة للحكومات العراقية المتعاقبة على مدى عشرات السنين، وليس بمقدور اية حكومة أن تحلها بين ليلة وضحاها”.

ومضى بارزاني بالقول إن “تحقيق رغبات ومطالب الشعب يتطلب تعاون وتكاتف كل القوى والأطراف، وان حماية الأمن والاستقرار وحاضر ومستقبل البلد واجب ومسؤولية الجميع ويستدعي الحذر والحكمة من الجميع”.

وتابع رئيس اقيم كوردستان ان “العراق يمر بظروف حساسة يحتاج معها إلى التهدئة والاستقرار السياسي والأمني، الاجواء المتوترة والاخلال بالوضع الأمني وخروج الأحداث عن السيطرة، سيزيد الوضع سوءاً وصعوبة، ولن تحل المشاكل وسيتضرر منه كل شعوب العراق”، داعيا “جميع الأطراف إلى ضبط النفس وحماية القانون والحفاظ على المصلحة العليا للوطن”.

وخرج الالاف من الاشخاص في ساحة التحرير وسط بغداد منذ يوم الثلاثاء في تظاهرات احتجاجية مطالبين بتوفير الخدمات، وتحسين الواقع المعيشي، وتوفير الوظائف للعاطلين، والقضاء على ظاهرتي البطالة المتفشية في المجتمع، والفساد المالي والاداري المستشري في دوائر الدولة ومؤسساتها.