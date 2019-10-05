شتيغن يحمي عرين ألمانيا في ودية الأرجنتين

قرر يواوخيم لوف، مدرب المنتخب الألماني الدفع بمارك أندريه تير شتيغن في التشكيل الأساسي في المواجهة الودية المقبلة أمام المنتخب الأرجنتيني التي ستقام الأربعاء القادم، وقرار لوف بإشراك شتيغن على حساب مانويل نوير حارس بايرن ميونخ جاء بعد أزمة بين اللاعبين خلال الفترة الأخيرة.

وقال “لوف” في مؤتمر صحفي :”تحدثت مع أندي كوبك، ووافقنا على أن يكون شتيغن الحارس الأساسي ضد الأرجنتين يوم الأربعاء، بينما يبدأ نوير ضد أستونيا وناقشنا ذلك مع الحارسين أيضًا”، ويشهد مارك أندري شتيغن فترة تألق مع برشلونة، حيث تم ترشيحه لجائزة أفضل حارس في العالم مع أليسون بيكر وإيدرسون حارس السيتي قبل أن يفوز بها حارس ليفربول.

ويستعد شتيغن لخوض المباراة رقم 200 لع مع برشلونة عندما يواجه فريق إشبيلية في الليغا ضمن مباريات الجولة الثامنة.