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عبدالمهدي يوجه برفع حظر التجوال من الخامسة من فجر السبت

وجه القائد العام للقوات المسلحة برفع حظر التجوال الذي فرضه عقب احتجاجات دامية منذ الثلاثاء الماضي.
وبحسب امر عبدالمهدي، فان القرار يطبق بدءا من الساعة الخامسة من فجر السبت.
وتصاعدت حركة الاحتجاجات في العراق منذ اندلاعها الثلاثاء الماضي، حيث ارتفع عدد القتلى إلى 48 شخصا.
وأطلقت قوات الأمن العراقية الجمعة النار على عشرات المتظاهرين في وسط بغداد، في اليوم الرابع من حركة احتجاجية.

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