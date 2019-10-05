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علاقات كوردستان النيابية : دولة خليجية واخرى اوربية ستفتتحان ممثلياتهما الدبلوماسية في اربيل

اعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في برلمان كوردستان ، اليوم السبت ، ان من المقرر ان تفتتح كل من اليونان وقطر ممثليات لها في اقليم كوردستان .

ريبوار بابكيي ، قال ان اليونان ستفتتح ممثليتها الدبلوماسية في اقليم كوردستان ، وسوف تتبعها بتسيير رحلات جوية مباشرة بين اربيل واثينا.

بابكيي ، اضاف ان دولة قطر كذلك ستفتتح ممثلية لها في اقليم كوردستان .

(باسنيوز) علمت من دائرة العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كوردستان ، بأن اليونان افتتحت قنصليتها في اربيل فعلياً ، بانتظار ان تنظم رسمياً مراسم الافتتاح.

وكان السفير اليوناني لدى العراق يونيدوس كونتوفونيسيوس قد زار اربيل في 30 سبتمبر / ايلول والتقى كل من رئيسي اقليم وحكومة كوردستان ، كما التقى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني .

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