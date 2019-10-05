فما بال العراق ِ يئنُّ جوعـاً* وكلُّ ترابهِ ماءٌ ونورُ

البحر الوافر

كريم مرزة الأسدي

وعجَّ عجاجُها فغداً يثورُ***عـراقٌ فالعروقُ به تفورُ

إذا ما كانَ في الثوراتِ شرّ*** فكلُّ شرارةٍ وبها شرورُ

فما كان العراقُ بذاتِ يومٍ**على الطرقاتِ تنهشهُ النسورُ

ولا كان الفراتُ بإبن سوءٍ ***موائدهُ الكواعـبُ والخمورُ

ولا أمسى بدجلة َأو رباها ****أنينُ البؤسِ أو ثـديٌّ يغورُ

ولا للشّحِّ في الفيحاءِ دارٌ **بها الخيراتُ تطفحُ والسـرورُ

ولا الحدباءُ قد نزعتْ حلاها ** فوجهُ الأرض ِتبـرٌ والنميرُ

ولا ألفَ النخيلُ سوى شموخٍ **يطأطأُ دونهُ الأسدُ الهصورُ

ولا كانَ الشمالُ على فراق *** كذا مرّتْ دهورٌ بل عصورُ

فما بال العراق ِ يئنُّ جوعـاً*** *** وكلُّ ترابهِ ماءٌ ونــورُ

وما بال الأنام ِتنــامُ خـوفاً ***** وكانتْ كــلّما مُسَّــتْ تثورُ

وما بال النساء ِموشحاتٍ **** بحزن والدموعُ هي المهورُ

وما بال الشبابِ ينطُّ غــربــاً ***** وإنْ أكلتْ آمانيهم بحورُ

إلى كمْ ذا تعاني مـن مـرار***** أجـــبْ يا أيها البلدُ الصبورُ

تريدُ منَ الزمان ِصفـاءَ طبــع ٍ***وطبـــعُ الدهرِمنقلبٌ غـدورُ

فكمْ ديســـتْ أمامَ العين ِخلقا ** وكـم مـنْ خلفنا طُعنتْ ظهورُ

وكلٌّ يــدّعي حقّاً لشـــــعب ****كــأنَ لســـــــانهُ عــيٌّ قصــيرُ

مصيرُ الشعبِ حــــقٌّ لا لفـــردٍ ** ولا للغــيرِ يحكمُ ما المصيرُ