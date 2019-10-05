فما بال العراق ِ يئنُّ جوعـاً* وكلُّ ترابهِ ماءٌ ونورُ

فما بال العراق ِ يئنُّ جوعـاً* وكلُّ ترابهِ ماءٌ ونورُ
البحر الوافر
كريم مرزة الأسدي
وعجَّ عجاجُها فغداً يثورُ***عـراقٌ فالعروقُ به تفورُ
إذا ما كانَ في الثوراتِ شرّ*** فكلُّ شرارةٍ وبها شرورُ
فما كان العراقُ بذاتِ يومٍ**على الطرقاتِ تنهشهُ النسورُ
ولا كان الفراتُ بإبن سوءٍ ***موائدهُ الكواعـبُ والخمورُ
ولا أمسى بدجلة َأو رباها ****أنينُ البؤسِ أو ثـديٌّ يغورُ
ولا للشّحِّ في الفيحاءِ دارٌ **بها الخيراتُ تطفحُ والسـرورُ
ولا الحدباءُ قد نزعتْ حلاها ** فوجهُ الأرض ِتبـرٌ والنميرُ
ولا ألفَ النخيلُ سوى شموخٍ **يطأطأُ دونهُ الأسدُ الهصورُ
ولا كانَ الشمالُ على فراق *** كذا مرّتْ دهورٌ بل عصورُ
فما بال العراق ِ يئنُّ جوعـاً*** *** وكلُّ ترابهِ ماءٌ ونــورُ
وما بال الأنام ِتنــامُ خـوفاً ***** وكانتْ كــلّما مُسَّــتْ تثورُ
وما بال النساء ِموشحاتٍ **** بحزن والدموعُ هي المهورُ
وما بال الشبابِ ينطُّ غــربــاً ***** وإنْ أكلتْ آمانيهم بحورُ
إلى كمْ ذا تعاني مـن مـرار***** أجـــبْ يا أيها البلدُ الصبورُ
تريدُ منَ الزمان ِصفـاءَ طبــع ٍ***وطبـــعُ الدهرِمنقلبٌ غـدورُ
فكمْ ديســـتْ أمامَ العين ِخلقا ** وكـم مـنْ خلفنا طُعنتْ ظهورُ
وكلٌّ يــدّعي حقّاً لشـــــعب ****كــأنَ لســـــــانهُ عــيٌّ قصــيرُ
مصيرُ الشعبِ حــــقٌّ لا لفـــردٍ ** ولا للغــيرِ يحكمُ ما المصيرُ