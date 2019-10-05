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كلمات حزينة في ذكرى وفاة الأستاذ فهمي أحمد صبيحات

كلمات حزينة في ذكرى وفاة الأستاذ فهمي أحمد صبيحات
شاكر فريد حسن
موجع غيابك ورحيلك الموحش يا أبا أحمد، في ذكراك يتجدد اللقاء، وتطل الذكريات الطيبة من رحم الاحزان، رحمك الله واسكنك فسيح جناته، وطاب ثراك.
بكيناك يا ابا احمد ولا نبكي الرجال
فسلامًا على اللذات بعدك كلها
سلام لرجل ماض العزيمة رئبال
ترك في القلب والفؤاد سقم واعلال
ويا نسيمات الفجر ندي ضريحه
واروه بالدموع فقد كان وجهًا
ضحوكًا بشوشًا كالغيث هطال

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