مخاوف أبقار الخليج ليس على الشعب العراقي،

نعيم الهاشمي الخفاجي

طالعنا أحد سقطة الأمة ومن أبرز مستكتبي الانبطاح والحلب بمقال بائس يدعي أنه خائف على العراق، والواقع يكشف أن هذه البقرة الحلوب هي الحاضنة والعاشرة والداعمة للفكر الوهابي التكفيري الذي أجرم بحق الشعب العراقي وقتل مئات آلاف الضحايا من خلال استهداف المكون الشيعي والمسيحي والايزيدي، بل وبعد مجيء الإسلام في أكثر من أربعة عشر قرن من الزمان اعيد السبي لأطفال ونساء المسلمين وغير المسلمين من الذين يخالفون فلول البعث وحيواناتهم الوهابية المتوحشة، الإرهاب الذي نفذ جريمة الحادي عشر من سبتمبر وغزوات مدريد ولندن وباريس واندونيسيا ونيروبي وو…….الخ من جرائم قطع الرؤوس وسلخ الجلود تجده إرهاب وهابي ينطلق من عقائد الوهابية ومن فكرهم التيمي التكفيري، لو كانت البقرة الحلوب الحاضنة للإرهاب والراعية له خائفة على المواطنين العراقيين لبادر ملكهم وولي أمرهم المطاع في إصدار أمر إلى مفتي دولته الوهابية في إصدار فتوى بعدم تكفير المسلمين الشيعة، في كتاب منهاج السنة الذي يضم عقائد ابن تيمية والذي يدرس في السعودية وتتبناه مؤسساتهم الدينية الوهابية توجد مائة وعشرون فتوى تكفر الشيعة وتعتبر قتلهم من أعظم القربات الى الله، لذلك اقول لهذا العتل الزنيم ……انت اخر واحد يتكلم عن الشعب العراقي وكل ماقلته انت في مقالك البائس ينطبق عليكم

نقولها وبصراحة القاسم المشترك بين ضحايا ١١ سبتمبر وغزوات مدريد وباريس ولندن وجرائم ذبح الشعب الجزائري والليبي والعراقي واللبناني والسوري والافغاني والباكستان واليمني هي العصابات الوهابية القادمة من نجد، محاولة ضباع الخليج تحمل الضحايا اجرام وهابيتهم بحجة التدخل الإيراني كذبة كبرى، دفع الشعب الجزائري ربع مليون ضحية وحسب قول رئيس الوزراء الجزائري السابق بنفليس فوجئت عندما أبلغني السفير الأمريكي إذا أردتم إيقاف مظاهر القتل اذهبوا إلى السعودية وهم يقفون إليكم الارهاب بعد أن تودعون واردات بترولكم في حساباتنا و واردات الغاز في البنوك الفرنسية،

في الحرب الأهلية اللبنانية التي فرضها العرب على الشعب اللبناني وجعلوا الساحة اللبنانية ساحة للصراعات والحروب البينية من خلال حرب الوكالة من خلال تنظيمات لبنانية وفلسطينية مسلحة وبسبب الصراع والحرب المكون الشيعي اللبناني قاتل بزمن الامام موسى الصدر ودعم الفلسطينيين وكل هذا الموقف قام عرفات في بيع الامام موسى الصدر الى القذافي وقام بتصفيته واخفاء جثته ليومنا هذا وبرزت تيارات وافلت تيارات وبرز دور الى حزب الله،

وعندما بدأ الربيع العربي تم سرقة الثورات العربية من قبل التنظيمات الوهابية وتم تدمير ليبيا وعندما اندلعت الهجمة الإرهابية على سوريا مولت دول الخليج العصابات الارهابية في المال والسلاح بل أنفقت تلك الدول أكثر من مائة مليار دولار لدعم العصابات الوهابية ولولا التدخل الروسي لسقط النظام في سوريا ولتم ابادة المكونات السورية من المسيح والدروز والشيعة، عندما اندلعت الأحداث باليمن برزت قوات شعبية باليمن الشمالي سبق إلى السعو….. أن ورطت علي عبدالله صالح بالدخول معهم في خمسة حروب وفي إحدى الحروب تدخل الجيش السعودية بشكل مباشر لدعم قوات علي عبدالله صالح باحتلا صعدة والتنكيل في اهلها، شيء طبيعي عندما انهار نظام علي عبدالله صالح برز دور فعال المكون الشيعي الزيدي والذي يمثل الأكثرية باليمن الشمالي، تم مهاجمة اليمن من خلال حرب ظالمة اندلعت قبل أربع سنوات وثماني اشهر دمرت البلد

المظاهرات الاحتجاجية العراقية التي في الأيام الماضية كانت مطالب المواطنين من أبناء المكون الشيعي بسبب تبني ساسة أحزاب الشيعة العراق الموحد وكان يفترض بساسة الشيعة إقامة إقليم وسط وجنوب والاهتمام في جماهيرهم افضل من الدخول في هذه المهاترات والصراعات ونحن نعلم ماحدث بالعراق من ارهاب لو أن ساسة حزب الدعوة قبلوا في مشروع جعل العراق من ثلاثة أو أربعة اقاليم لما حدث هذا الإرهاب والذي يسعى لتحقيق أهداف سياسية بسبب رفض ساسة حزب الدعوة لهذا المشروع، الوهابية أجبن من أن يغضبوا امريكا ويستهدفون جنودها بالعراق، لذلك الارهاب الوهابي ارهاب مسيطر عليه وموجه امريكيا لتحقيق أهداف معروفة إذا كان هذا الزنيم المنبطح ….يجهلها فنحن لم نجهلها ونعرف الحقيقة

يقول هذا العتل الزنيم

.والقوات الإيرانية تحشد على الحدود ولا يستبعد أن تحتل العاصمة بغداد تحت أي ذريعة. فإن رفضت حكومة عادل عبد المهدي دعوتهم، أو استقالت، فإن لدى إيران في البرلمان العراقي ما يكفيها من أغلبية الأصوات، من موالين لها

هههههههه طاح حظك يا نتن قولك أن لدى إيران غالبية الاصوات بالبرلمان العراقي يكشف حقيقتك الطائفية الحقيرة المكفرة لكل شيعي، بما أن العراقي العربي شيعي فهو ايراني فارسي حسب منطق مستكتبي شاربي بول البعير

نعم هناك رابط مابين إيران والعراق روابط قديمة، بفعل امتداد الجغرافية والقبيلة والمذهب والدين، في الأهواز يوجد ملايين من العرب الشيعة يمثلون أجزاء من قبائلنا العربية الشيعية في الأهواز ورحم الله جدنا هاشم محمد العامر الخفاجي وإخوته الاحد عشر عندما تركوا مدينة محرجة بقضاء الحي بسبب قضية قتل قتلة أبيهم محمد العامر الخفاجي من اخوالهم الظواهر الزيديين المياحيين وبعد قيام امهم شائعة الظاهرية بتحريض أبنائها بقتل قتلة أبيهم وهم بني عمومتها وانتهت بقتل القتلة وحرق جثثهم وسميت محرجة في اسمهم هرب أجدادنا إلى الاهوار وسكنوا الأهواز ولازال اسم كوت الهواشم في الحويزة القريبة من الخفاجية سوسنكرد ليومنا هذا ولازال نصف اعمامنا ليومنا هذا في إيران وجناسيهم إيرانية أسوة في جناسي العرب من قبائل بني تميم وكعب وزبيد والسواعد وخفاجة وكنانة ومياح ……الخ ليومنا هذا، ورغم ضم الأهواز إلى إيران لكن بقي أهل الأهواز عرب ومذهبهم مذهب ال البيت ع، نعم لدينا روابط مع إيران وهذا ليس معيب، مثل رابطة العربي السني بالعراق مع المسلم السني الشيشاني والطاجيكي والهندي، بسبب ارهاب الوهابية ومضايقات السلطات الأردنية والمصرية للمسافرين العراقيين الشيعة جعلت الكثير ينظر بنظرة الاحترام والتقدير إلى ايران، الوضع المذهبي والقومي يوجد شيعة وسنة واكراد فنحن غير ملزمين أن نعادي إيران لاجل البقرة الحلوب الخليجية بل نفسها الزعيمة الأمريكية الديمقراطية بيلوسي رئيسة الكونجرس قالت امريكا غير مستعدة لمحاربة إيران نيابة عن السعودية

في الختام ماحدث بالعراق من تعثر كان نتيجة طبيعية لسوء إدارة أحزاب الشيعة ذات الفكر السني الإخواني ويفترض تحريك الشعب للخروج بمظاهرات تطالب في اعدام الذباحين وتطهير الوزارات والجيش من حثالات فلول البعث فهم اصل الارهاب والبلاء وقلة الخدمات ، لكن قالها الامام علي ع لا أمر لمن لإيداع.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.