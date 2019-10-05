منظمة عربية تطالب العشائر القطرية باسقاط الامير تميم لتبديده اموال القطريين فى تمويل الارهاب

بيان صحفى

دعا المتحدث الرسمى لمنظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا” زيدان القنائى” فى بيان للمنظمة كافة العشائر القطرية بعزل الامير تميم بن حمد عن السلطة فى قطر واسقاط حكم عائلة الامير تميم التى تسببت بتبديد اموال الشعب القطرى فى دعم وتمويل التنظيمات الارهابية داخل ليبيا وسوريا وعدة دول

وقالت المنظمة ان عائلة الامير تميم التى تحكم قطر تسببت فى تبديد اموال الشعب القطرى فى تمويل ودعم الكيانات الارهابية حول العالم وتسببت بحرمان العشائر القطرية من عوائد الغاز القطرى التى تبلغ المليارات

ودعت المنظمة كافة العشائر القطرية التى تحرم من تقلد المناصب العليا فى قطر وكذلك تحرم من عوائد الغاز

القطرى الى النزول للشوارع واسقاط الامير تميم وعزله عن الحكم مؤكدة ان امير قطر يدعم المشروع الايرانى لتفتيت دول الخليج ومنها السعودية والامارات