( من هنا وهناك ) عصابة البعث والسراق والطابور الخامس وراء حرق الدوائر ( تجب قراءة ماكتبه الناطق الرسمي للبعث بامريكا قبل اشهر ) ح 1

( يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويابى الله الا ان يتم نوره ) ( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف , او ينفوا من الارض ) ( ولكم في القصاص حياة يااولي الالباب ) قال امام المتقين ع ( الوفاء لاهل الغدر غدر عند الله والغدر باهل الغدر وفاء عند الله )

1 _ كتب المدعو د . طي البدري المقيم بامريكا قبل اشهر ( طلائع جيش القادسية تنشط في بغداد ) ( اليوم وزعت طلائع القادسية منشورات في ضواحي العاصمة بغداد , الكفاح , والشعلة , والكاظمية , وحي المعلمين تمجد حزب البعث العربي الاشتراكي المناضل باسم طلائع القادسية مما اثار الرعب لدى الاحزاب العميلة في تلك المناطق كما وردني من مصدر موثوق ) وهاجم المرجعية العليا

2 _ كتب ايضا قبل تسعة اشهر ( امريكا تتهياء لضرب ايران وتصفية 67 مليشيا عراقية مجرمة وخائنة لتربته وطردهم الى ايران , واعتقال قيادتهم في خلال الاسابيع القليلة القادمة , زار بومبيو كل المسؤولين الذين جائوا مع امريكا عام 2003 للتغير نحو عراق التحضر والتقدم لكنهم كشفوا اوراقهم النتنة وبداوا التعاون مع الشيطان الملاوي ضد شعبهم البطل العراقي الصبور , زارهم بومبيو وابلغهم برجوع امريكا ترامب وبالتغير القادم الذي لا وجود لايران الملالي فيه او لمليشياتهم ) كتبت مقالتين لم اتمكن من طبعهما لظروفي القاهرة

3 _ هذا الشخص البدري اصدر بيانات مؤتمري عصابة البعث بشيكاغو وبواشنطن على ما اتذكر وذكر حضور ( جنرال ) عسكري بعثي شيعي للمؤتمر ليقود العصابة لحكم العراق , كما ان طي البدري اصدرعدة بيانات لسيده ايهم السامرائي سارق الملايين والمجرم الهارب

4 _ رشح طي البدري عام 2014 بالحلة مع قائمة ارجاع البعث لصاحبها طريد المرجعية فشل في الانتخابات وهو يقيم بامريكا كشف ذلك الاخ العزيز نعيم الخفاجي جزاه الله خيرا

5 _ كتب عام 2014 ( كل من يرفض مجيئ المالكي لولاية ثالثة هو صهيوني عراقي , وكتبت مقالة اخزيته فيها وكتب ايضا ( اخوة يوسف غدروا بيوسف ) شبه المالكي بالنبي يوسف الصديق ع وشبه حلفاء المالكي بالتحالف الذين رفضوا مجيئه لولاية ثالثة , باخوة النبي يوسف ع وكتبت ردا ايضا والغريب ان مقالاته عبارة عن عدة اسطر ركيكة هزيلة تضحك القراء اتمنى مراجعتها

6 _ جلب لنا الابراهيمي ممثل الامم المتحدة وزيرين بعثيين سارقين في اول حكومة اسست وهما ايهم السامرائي وزير الكهرباء وحازم الشعلان وزير الدفاع وسرقا الملايين وهربا وايهم يحمل جنسية امريكة ورئيس اول حكومة الرفيق علاوي ( كم يملك من ملايين بالمصارف ومن العقارات في الخارج وقد ملا السفارات العراقية بالبعثيين

7 _ التظاهرات على مر السنين الماضية كانت سلمية الا ما ندر فكيف تحولت الى حرق المجالس والبلديات وكثير من المباني وهي اموال العراقيين ؟

8 _ البعث غدة سرطانية مدمرة اينما زرعت دمرت ومن تجربتي السياسية لاكثر من 50 عام وكوني مدرسا زرت 31 بلدا وجدت ان عصابة البعث هي الاقذر والاحقر والارجس والاخس والادنس والاوضع لو رميت قطرة من نجاسةالبعث في المحيطات لنجستها , ولو جمعت كل عبارات الحقارة والخسة والنذالة والوضاعة من كل لغات العالم لعجزت عن وصفها

9 _ ملا المالكي وزارة الدفاع والداخلية والامن بالمجتثيين وكذلك الوزارات الاخرى وكل الشهداء والجرحى والمعوقين 2 مليون منذ 2003 يتحمل المالكي وحاشيته دماء هؤلاء وكل دينار سرق او اهدر يتحمله المختار كتبت عشرات المقالات نصحناه عام 2010 بعدم الترشح ثانية وطلبنا من زميلنا شلتاغ ان يقنعه رغم علمي انه يستحيل ذلك لان النقلة الكبيرة جدا جدا من بائع ( سبح ومحابس ) الى صاحب 5 مناصب , قلنا مرارا ومن لم يحكم بما انزل الله فاؤلئك هم الظالمون ) واؤلئك هم الفاسقون واؤلئك هم الكافرون , اقسم بالمصحف ان يطبق الدستور ويحميه وفيه مادة تمنع عودة البعث لكنه وقع اتفاقية اربيل وفيها بند يلغي الاجتثاث وعين المطلك المطلوب الهارب للاردن نائبا له وسرق اموال ( كرفانات ) النازحين

10 _ قلنا لطريد المرجعية طبق ما قاله الامام علي ع وما فعله حيث عزل كل ولاة عثمان وحاسبهم على اموالهم واسترجع كل الاموال التي وزعها عثمان وقال ع ( والله لو وجدت ان هذة الاموال قد امهرت بها النساء وزوجت بها الاماء لاسترجعتها ) وطبق العدل وساوى في العطاء وراقب ولاته , وقلنا له ضعوا ميزانية العراق على اساس ( 40 ) دولارا لبرميل النفط وما زاد ضعوه في صندوق سيادي للمستقبل , جلب عامر الخزاعي والعيساوي ( الدمبكجي ) وزير اللمالية وبقي المالكي يدفع رواتب المشاركين بساحة العار الاعتصام لسنة وكذلك راتب المجرم طارق الاموي واطلق سراح الارهابيين بشهادة وزير خارجية الاردن وعمل على تهريب الارهابيين من السجون وعين الوكيل الافشل للداخلية الاسدي 9 سنيين فمتى يحاسب هؤلاء وتسترجع اموالهم اتوجد فضيحة من صفقة فساد الاسلحة الروسية بحضور المالكي . قال الامام علي ع ( كن في الفتنة كابن اللبون , لا ظهرا فيركب ولا ضرعا فيحلب )

علي محسن التميمي