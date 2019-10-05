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هل ستؤثر الاحتجاجات في العراق على ارسال رواتب موظفي الاقليم.. البرلمان يجيب

اكد عضو باللجنة المالية في البرلمان العراقي، ان الحكومة ببغداد لن تقدم على قطع رواتب موظفي اقليم كوردستان، بعد احتجاجات تشهدها العاصمة العراقية وعدة مدن سقط على اثرها حتى مساء الخميس اكثر من 30 قتيلا واصيب ما يزيد عن الاف شخص.
وقال النائب احمد حاج رشيد، انه التقى شخصيا برئيس الوزراء عادل عبد المهدي وقال الاخير علنا انه لن يتم قطع رواتب موظفي اقليم كوردستان هذا العام باي شكل من الاشكال.
واضاف ل”صوت امريكا” “لا اعتقد ان الحكومة ستقوم بمثل هذا العمل، لانها لا تريد ان تجعل من المشكلة مشكلتين”.
واضف ان “المشاكل مع الاقليم ستحل خلال عام، وانه لن يتم قطع رواتب موظفي اقليم كوردستان هذا العام باي شكل من الاشكال، وان المظاهرات التي تشهدها البلاد لن تؤثر على ارسال رواتب الموظفين، الا انه سيكون هناك تاثير على الرواتب في العام 2020”.

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