أبوظبي تصدر سندات سيادية بقيمة 10 مليارات دولار

أعلنت إمارة أبوظبي عن نجاحها في طرح سندات سيادية متعددة الشرائح بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات دولار، في الـ23 من سبتمبر/أيلول الماضي.

وتوزعت السندات على 3 شرائح، شريحة أولى بمبلغ 3 مليارات دولار بنسبة عائد 2.125%، بواقع 65 نقطة أساس فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأمريكية تستحق في عام 2024.

وجاءت الشريحة الثانية بمبلغ 3 مليارات دولار بنسبة عائد 2.500%، بواقع 85 نقطة أساس سندات الخزينة الأمريكية تستحق في عام 2029.

فيما جاءت الشريحة الثالثة بمبلغ 4 مليارات دولار بنسبة عائد 3.125%، بواقع 110 نقاط أساس فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأمريكية تستحق في عام 2049.

وحظي الطرح بإقبال كبير في أسواق رأس المال المقترض الدولية، حيث تجاوز سجل الطلبات حاجز الـ25 مليار دولار من أكثر من 650 حسابا فريدا.

وقال جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية في أبوظبي “يعكس النجاح الكبير الذي شهده الطرح قوة السجل الائتماني لإمارة أبوظبي، ويؤكد ثقة المستثمرين بالاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده الإمارة”.

وعبر عن تحقيق أقل عائد على السندات التي أصدرتها حكومة أبوظبي بما في ذلك الإصدار الأول عام 2007، حيث استطاعت حكومة الإمارة تحقيق أقل عوائد على السندات للشرائح الثلاث، الأمر الذي يدل على ثقة المستثمرين الكبيرة بالقيادة الرشيدة للإمارة ومسيرتها التنموية وملاءتها المالية المرتفعة.