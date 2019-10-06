إيران تؤجل فتح معبر خسروي “المنذرية” الحدودي مع العراق

أكدت طهران تأجيل افتتاح معبر خسروي “المنذرية” الحدودي مع العراق، على الرغم من تعهد الحشد الشعبي بتأمين طريق الزوار الإيرانيين أثناء عبورهم من المعبر وحتى خروجهم من العراق.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، قال حاكم إقليم كرمانشاه الواقع غرب إيران، إن افتتاح المعبر سيؤجل إلى صباح الغد الاثنين، بعد أن كان من المقرر فتحه اليوم ما بين 7:00 صباحا حتى 16:30 عصرا، بعد تعهد الحشد الشعبي بتأمين الحماية.

وأفاد الحاكم في وقت سابق من اليوم بأنه “بسبب الاضطرابات في العاصمة العراقية بغداد، اضطررنا لإيجاد مسار جديد للزوار الإيرانيين الذين يدخلون العراق من معبر خسروي، وقد تعهد الحشد الشعبي بتأمين هذا المسار”.

وأغلقت إيران، يوم الخميس المنصرم، معبري خسروي “المنذرية”، وجذابة “الشيب” الحدوديين مع العراق، على خلفية اتساع رقعة الاحتجاجات في العديد من المحافظات العراقية.

يذكر أن زيارة الأربعين تعد واحدة من أهم المناسبات الدينية، ويحرص ملايين المسلمين على إحيائها من خلال الذهاب إلى كربلاء مشياً على الأقدام، في حين تنتشر آلاف المواكب والهيئات على الطرق المؤدية إلى المدينة لإيواء الزائرين وتقديم الطعام لهم.