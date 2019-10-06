اسرائيل ستحول للسلطة أموال الضرائب الفلسطینية مع خصم مخصصات الاسرى

هآرتس: 6/10/2019

بقلم: جاكي خوري

“من المتوقع أن يتم تحويل مبلغ 1.8 مليار شيكل من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة في الأيام القريبة القادمة، والتي جمد تحويلها في شباط/فبراير الماضي”. “إسرائيل تنوي خصم جزء من الأموال كاحتجاج على السلطة الفلسطينية، لتحويلها مخصصات للأسرى في السجون الإسرائيلية، ولعائلاتهم وللأسرى المحررين”. وتحدثت أوساط مطلعة في الحكومة الإسرائيلية للصحيفة على تفاصيل الاتفاق، أنه بهذا “ستنتهي الأزمة المالية مع السلطة”.

وزير الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية في رام الله حسين الشيخ، أوضح أمس، أن “لجنة مشكلة من ممثلين عن إسرائيل والسلطة ستجتمع غدا لدراسة العلاقات الاقتصادية بين الطرفين”، منوها إلى أن “هذا الاجتماع سيكون الأول للجنة منذ سنة 2000، لكن مسؤولين إسرائيليين أكدوا أنها تجتمع بصورة منتظمة”. عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الوزير أحمد مجدلاني، فقال في تصريحات صحفية له إن “إسرائيل وافقت على إعادة البحث في اتفاقات باريس، وهو الملحق الاقتصادي لاتفاقات أوسلو”.

يوم الخميس، اتخذ قرار بشأن تحويل الأموال وذلك في المحادثات بين ممثلي وزارة المالية في السلطة وبين وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون”. وأعلن الشيخ قد عن ذلك في تغريدة له على “تويتر”، وقال: “التقيت مع وزير المالية الإسرائيلي وتباحثنا في كل المواضيع الساخنة، وتوصلنا لاتفاق”، لافتا إلى أن “الاتفاق تناول تحويل مدفوعات من أموال السلطة، ولكن الخلاف بقي حول رواتب عائلات الأسرى والشهداء، ونحن مصممون على أن ندفع لهم مخصصاتهم بأي ثمن”.

شخصيات رفيعة المستوى في حركة “فتح”، اعتبرت في حديث لـ”هآرتس” أن قرار السلطة قبول تلك الأموال، “يشكل تراجعا عن الموقف الذي عرضه رئيس السلطة محمود عباس، عندما قرر الكابنيت تجميد تحويل نصف مليار شيكل من أموال السلطة”. في السلطة قبلوا القرار رغم انهم غضبوا على اسرائيل ولكن لم يكن لديهم خطة بديلة لمواجهة الأزمة (الاقتصادية) وهذا أدرى بالسلطة الى حافة الانهيار”. مجدلاني رفض انتقاد ما اعتبر كخنوع من قبل السلطة للإملاء الإسرائيلي.

في شباط قرر الكابينت تجميد تحويل 500 مليون شيكل للسلطة الفلسطينية، استنادا “لقانون تجميد الأموال للسلطة الفلسطينية”، والذي مرر في الكنيست في حزيران/يونيو 2018. جهاز الأمن ادعى حينئذ ان هذا المبلغ يعادل النصف مليار شيكل الذي حولتها السلطة للاسرى المسجونين في اسرائيل ولعائلاتهم. وقف تحويل أموال الضرئب تعارض اتفاقات باريس، وهي الملحق الاقتصادي لاتفاق أوسلو. “شخصيات رفيعة في السلطة قالت

حينئذ أن عباس لا ينوي التنازل في موضوع خصم أموال الضرائب التي تحولها إسرائيل للسلطة”، وقرروا انهم سوف يصرون في السلطة على استلام أموال الضرائب حتى بثمن انهيار اقتصادي.

في الاشهر الاخيرة حدث تدهور في الوضع الاقتصادي للسلطة وفي اسرائيل خافوا من ان يشكك ذلك في قدراتها على الأداء. وقد اضيف الى ازمة الضرائب وقف المساعدات الامريكية والتي وصلت في الماضي الى مئات الملايين من الدولارات، “السلطة وجدت صعوبة في الوفاء بسداد القروض التي أخذتها من البنوك في الضفة، وموازنتها العامة هبطت من 18 مليار شيكل في 2018 إلى 9 مليارات هذا العام، وموظفوها ومن بينهم رجال الأمن، استلموا نصف رواتبهم”، واعطاء معاش التقاعد الخاص بهم توقف. السلطة راكمت عليها ديون للموردين الذين ادت بالبعض منهم للوصول إلى حافة الافلاس.

حسب التقارير التي تلقاها المستوى السياسي في اسرائيل، فإنه ظهرت في الضفة ضائقة اقتصادية تجلت في هبوط الاستهلاك، ومن يوفرون الاكسجين للسوق الفلسطيني هم العرب مواطنوا اسرائيل. وحسب “التقديرات الإسرائيلية، هي أن القيادة الفلسطينية تأمل في التوصل مع الحكومة الجديدة إلى اتفاق بشأن أموال الضرائب، ولكن حل الكنيست الـ21 أوصل السلطة إلى عدم يقين اقتصادي”.