اصابة صلاح وركلة جزاء لليفربول ويتصدر مع psg وريال مدريد ولايبزيغ

ركلة جزاء تنقذ ليفربول من فخ ليستر وتثبّت اقدامه في الصدارة

ضمن منافسات الأسبوع الثامن من بطولة ​الدوري الانكليزي​ الممتاز لكرة القدم، حقق نادي ​ليفربول​ فوزًا قاتلا وبشق الأنفس على حساب ​ليستر سيتي​ بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الطرفين على ملعب أنفيلد.

وإفتتح التسجيل لليفربول نجمه السنغالي ​ساديو ماني​، في الدقيقة 40 من زمن اللقاء.

وفي الشوط الثاني، شّن ليستر سيتي هجمات عدّة على مرمى أصحاب الأرض، ونجح في ترجمة إحداها لهدف بالدقيقة 80 عن طريق جايمس ماديسون، بعد خطأ في التعامل مع الكرة بالشكل المطلوب من قبل الحارس أدريان.

وقبل نهاية المباراة بثوان، حصل ليفربول على ركلة جزاء، بعد عرقلة تعرض لها ماني داخل المنطقة، ليترجمها بنجاح جايمس ملينر، معلنا فوز فريق المدرب يورغن كلوب بنتيجة 2-1.

ليفربول ثبّت أقدامه بالصدارة برصيد 24 نقطة، بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي، الذي سيلعب غدًا أمام وولفرهامبتون.

وفي باقي المباريات، سقط نورويتش سيتي على أرضعه بهزيمة قاسية على يد ​أستون فيلا​ بنتيجة 5-1، وإستطاع ​بيرنلي​ أن يفوز على ​إيفرتون​ بهدف مقابل لاشيء، وتعادل واتفورد بدون اهداف أمام شيفلد يونايتد

الليغا: ريال مدريد يثبت صدارته بفوز صعب امام غرناطة

ثبت نادي ​ريال مدريد​ صدارته لليغا الاسبانية بعد ان حقق فوزا صعبا على ضيفه ​غرناطة​ بنتيجة 4 – 2 لحساب الجولة الثامنة من البطولة.

ريال مدريد الذي خسر توني كروس في الشوط الاول للاصابة ربح عودة هازارد وجيمس رودريغيز لزيارة الشباك ووسع الفارق في صدارة الليغا الى 4 نقاط مع غرناطة نفسه واتلتيكو مدريد بمباراة اقل.

وتقدم الريال بثلاثية سريعة عبر كريم بنزيمة وايدين هازارد في الشوط الاول ولوكا مودريتش في الشوط الثاني الا ان غرناطة قلص الفارق سريعا بعد تسجيله لهدفين الاول من ركلة جزاء بعد خطأ اريولا عبر ماتشيز د 69 ودوارتي د 77 الا ان البديل جيمس رودريغيز تمكن من تسجيل هدف الاطمئنان وضمان الفوز للفريق الملكي لتنتهي المواجهة 4 – 2

سقوط بايرن ميونيخ يشعل صراع الصدارة في البوندسليغا

ضمن منافسات الجولة السابعة خلال فعاليات بطولة ​الدوري الالماني​ لكرة القدم “​البوندسليغا​”، حقق ​فريق هوفنهايم​ انتصاراً مثيراً خارج الديار بنتيجة 2 – 1 امام فريق بايرن ميونيخ المنتشي بفوزه الاوروبي الكبير امام فريق توتنهام الانكليزي، وأكمل هوفنهايم تعقيد امور ​الفريق البافاري​ كما في المواجهات الاخيرة وذلك على ارض ملعب اليانز ارينا.

وبالعودة الى مجريات اللقاء، تناقل الطرفان السيطرة والفرص في الشوط الاول دون تسجيل اي هدف قبل أن يتقدم الضيوف في الشوط الثاني في الدقيقة 59 عن طريق اللاعب سارجيس أداميان لكن الفريق البافاري كشر عن انيابه وشن هجوماً عنيفاً على منطقة هوفنهايم ليخطف في الدقيقة 73 قناصه البولندي روبرت ليفاندوفسكي التعادل، لكن بعد 6 دقائق فقط كانت كلمة الحسم للاعب الضيوف ، سارجيس أداميان الذي اضاف الثاني له ولفريقه ليمنحهم 3 نقاط غالية خارج الديار عرقل فيها بطل المانيا بعد حسم المباراة بنتيجة 2 – 1.

وفي مباراة ثانية، نجح ​لايبزيغ​ بتخفيف الاضرار وخطف نقطة غالية بعد عودته الى اللقاء وفرضه التعادل الايجابي بنتيجة 1 – 1، افتتح التسجيل لباير اللاعب كيفن فولاند في الدقيقة 66 قبل أن يعادل للايبزيغ البديل كريستوفر نكونكو في الدقيقة 78 ليتقاسما الصدارة المؤقتة مع الفريق البافاري، بالاضافة الى ​فريق فرايبورغ​ الذي اقتنص تعادلاً غالياً بنتيجة 2 – 2 امام فريق بوروسيا ​دورتموند​.

لايبزيغ يستعيد الصدارة بعد تعادل مثير مع بايرن ميونيخ

انتهت قمة الجولة الرابعة من البوندسليغا الالمانية بين ​بايرن ميونيخ​ حامل اللق و​لايبزيغ​ المتالق هذا الموسم بالتعادل الايجابي 1 – 1 في اللقاء الذي احتضنه ملعب رد بول ارينا.

رجال المدرب كوفاتش تقدموا سريعا في الشوط الاول من المواجهة عبر هدافهم البولندي روبرت ليفاندوفسكي د 3 ولكن اللاعب اميل فورسبرغ عدل الارقام من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الاول 1 – 1